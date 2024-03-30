ظهرت في الحلقة 20 من مسلسل يحيى وكنوز 3.. «الفأس» أقدم آلة استخدمها الفراعنة بالزراعة

أحداث عديدة ومشوقة شهدتها الحلقة 20 من مسلسل يحيى وكنوز 3، والتي سلطت الضوء على آلة الفأس، حيث صورت العصابة فيلم لتشويه الهوية الوطنية للملكة كليوباترا، وحاول حينها الأستاذ عصام وكنوز تشويه مشهد التصوير.

معلومات عن الفأس

ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كافة المعلومات عن آلة الفأس الذي ظهرت خلال أحداث الحلقة 20 من المسلسل، وفقا لما ذكر في كتاب «دائرة المعارف»:

- ظهرت الفأس منذ عهد ما قبل الأسرات، وتستخدم لتجيهز الأرض الزراعة.

- هي عبارة عن آلة ذات يد خشبية وسن عريض من الحديد.

- تستخدم في الزراعة التقليدية والأشغال اليدوية الأخرى.

- ظهرت الفأس للمرة الأولى في التاريخ المصري على طوابع الأختام الإسطوانية الشكل0

- منذ الأسرة الأولى الفرعونية أصبحت الفأس شائعة الاستعمال في الحقول وأعمال البناء.

- استمرت الفأس تصنع من الخشب حتى العصور المتأخرة.

أحداث مسلسل يحيى وكنوز 3

تدور قصة الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز، بين العصر الحديث وعصر ما قبل الميلاد، ويتعرف الطفلان على حياة الملوك الذين عاشوا في مصر القديمة، ويعرض المسلسل يوميًا على شاشة قناة DMC الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.