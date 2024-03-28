معلومات عن الملك يوليوس قيصر.. ظهر في مسلسل يحيي وكنوز 3 الحلقة 18

أحداث تاريخية عديدة شهدتها الحلقة 18 من مسلسل يحيى وكنوز 3، الذي يلقي الضوء على محاولة إحدى العصابات تغيير الهوية الوطنية وتاريخ مصر القديمة، إذ تمكنت خلال الأحداث «البروفسور جميلة» من الوصول إلى الملكة كليوباترا، وأخبرتها عن اغتيال زوجها الملك يوليوس قيصر، ما جعل الصدمة تسيطر عليها.

معلومات عن الملك يوليوس قيصر

نستعرض معلومات عن الملك يوليوس قيصر الذي ظهر في الحلقة 18 من المسلسل، وفقا لما ذكر في كتاب «يوليوس قيصر» للأديب العالمي وليام شكسبير.

- ولد في 15 مارس عام 44 قبل الميلاد «ق.م».

- كان أول الأباطرة الرومان، عندما تولى الحكم (29 أكتوبر 49 ق.م - 15 مارس 44 ق.م).

- بدأ في ممارسة حياته السياسية في عام 78 ق.م، وكان مدعى عام للحزب الشعبى المناهض للأرستقراطية.

- سيطر على بقاع مختلفة من العالم، شملت توسعة نفوذ روما إلى كل من بلاد الغال (فرنسا) وسوريا ومصر وغيرها.

- خطط أيضًا لتوسعات إمبراطورية جديدة في وسط أوروبا والشرق.

- كانت معظم حملاته ناجحة إلى حد مثير.

- تزوج الملكة كيلوباترا وأنجب منها ولد اسمه قيصرون.

- اغتيل في 15 مارس 44 ق.م، على يد مجموعة من المتآمرين

وخلال أحداث الحلقة 18 من مسلسل يحيى وكنوز 3، شرح «الأستاذ عصام» الصفات التي كانت تمتلكها الملكة كيلوباترا، عندما كان يتم تصوير عمل فني عن الملكة، وكان يحتوي على المعلومات الخاطئة وقام بتصحيحها.

أحداث مسلسل يحيى وكنوز 3

تدور قصة الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز، بين العصر الحديث وعصر ما قبل الميلاد، ويتعرف الطفلان على حياة الملوك الذين عاشوا في مصر القديمة، ويعرض المسلسل يوميًا على شاشة قناة DMC الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.