3 علامات ترقبها لمعرفة ليلة القدر.. احرص خلالها على ترديد هذه الأدعية

تعتبر ليلة القدر من أهم الليالي التي يحرص المسلمون في شتى بقاع الأرض على معرفتها والفوز بها؛ لإيمانهم بأنها تعتبر ليلة خير من ألف شهر، ما يجعلهم يترقبون علامات هذه الليلة، لذا نوضح في السطور التالية 3 علامات يمكن من خلالها معرفة ليلة القدر.

سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم

قبل توضيح العلامات التي يمكن من خلالها معرفة ليلة القدر، يُمكن الإشارة إلى سبب تسمية ليلة القدر بهذا الاسم، وفقًا لِما أوضحته دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»؛ إذ ذكرت: «سميت ليلة القدر بهذا الاسم لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر، على لسان ملك ذي قدر، على أمة لها قدر، ولعل الله تعالى إنما ذكر لفظة القدر في هذه السورة ثلاث مرات لهذا السبب، ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدر وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ [القدر: 1 - 3]».

3 علامات ترقبها لمعرفة ليلة القدر

ومن العلامات التي يمكن مراقبتها لمعرفة ليلة القدر:

أن ليلة القدر ليست حارة ولا باردة ، أي أن جوها معتدل. من علامات ليلة القدر قوة الإضاءة في تلك الليلة، وهذه العلامة قد لا يشعر بها أهل المدن لكثرة المصابيح بالشوارع. الشمس تطلع صبيحتها حمراء ضعيفة ليس لها شعاع صافية، كما القمر البدر.

وأوضحت «الإفتاء» العلامات التي يمكن مراقبتها لمعرفة ليلة القدر؛ إذ ذكرت: «من علامات ليلة القدر هي طلوع الشمس لكن لا يكن لها شعاع، وفق ما ورد فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِى صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لا شُعَاعَ لَهَا، وشروق الشمس لكن لا يكون الجو حاراً أو بارداً، كما ورد عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم: هِى طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ، كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا، لَا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يَخْرُجَ فَجْرُهَا، ويسجد في ليلة القدر كل شيء، وتكون السماء تشع بالأنوار، وتكون جميع الأماكن ساطعة حتى الظلم منها».

ولأن ليلة القدر تعتبر من أهم الليالي لكل مسلم ويحرص فيها على الدعاء، فنستعرض عدة أدعية دينية يمكن للمسلم ترديدها في ليلة القدر، وهي:

أدعية ليلة القدر

«اللهم ما كان فيها من ذِكر وشكر فتقبَّلْه مني وأحسنْ قَبوله، وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عني بسَعة رحمتك يا أرحم الرحمين».

«اللهم تغمدني فيها بسابغ كرمك، واجعلني فيها من أوليائك، واجعلها لي خيرًا من ألف شهر مع عظيم الأجر وكريم الذُّخر».

«اللهم لا تصرفني من هذه الليلة إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور، وتجارة لن تبور، وشفاء لما في الصدور، وتوبة خالصة لوجهك الكريم».

«اللهم اجعلني وأهلي وذريتي والمسلمين جميعًا فيها من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار».

«اللهم اجعلني في هذه الليلة ممَّن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته».

«اللهم أسالك في ليلة القدر وأسرارها وأنوارها وبركاتها أن تتقبَّل ما دعوتك به وأن تقضي حاجتي يا أرحم الرحمين».