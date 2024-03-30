أدعية لتيسير الأمور في ليلة القدر.. تُرفع الدعوات إلى السماء

يترقب المسلمون في شتى بقاع الأرض حلول ليلة القدر بفارغ الصبر، ورغم أنّ تلك الليلة غير محددة بتاريخ بعينه في العشر الأواخر من رمضان، فإنّ المسلمين يقومون الليالي الوترية ويتوجهون إلى الله عز وجل بأدعية لتيسير الأمور في ليلة القدر، وذلك لأنها ليلة عظيمة يستجاب فيها الدعاء.

أدعية لتيسير الأمور في ليلة القدر

وحول أدعية لتيسير الأمور في ليلة القدر، قال الشيخ عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، إنّ هناك صيغا متعددة للدعاء منها: اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يومٍ في أمرٍ جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم.رب لا تحجب دعوتي، ولا ترد مسألتي، ولا تدعني بحسرتي، ولا تكلني إلى حولي وقوتي، وارحم عجزي فقد ضاق صدري، وتاه فكري وتحيرت في أمري، وأنت العالم سبحانك بسري وجهري، المالك لنفعي وضري، القادر على تفريج كربي وتيسير عسري.اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد.

اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان، يا بديع السماوات والأرض.يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا.اللهم لا تردنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصالحين، اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالين، ولا مضلين، واغفر لنا إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين.اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيءٍ قدير، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء، وتمنع منهما من تشاء، ارحمني رحمةً تغنيني بها عن رحمة من سواك.

دعاء لحفظ النفس في ليلة القدر

وفي ليلة القدر يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم إني أشهدك في ليلة القدر أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، وفي ليلة القدر، اللهم إني أسألك لا إله إلا أنت، المنان، بديع السموات والأرض، ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أن تعف عني، وترزقني، وتغفر لي، وتيسر لي كل صعب.

يا ربَّ العالمين.. يا أَرحَمَ الرَّاحِمين.. اللّهم الطُف بِنا في قضائِكَ، وقَدَرِكَ لُطْفاً يليقُ بِكَرَمِكَ يا أَكرَمَ الأَكرَمين"."يا سمَيعَ الدُّعاء.. يا ذا المَنِّ والعَطاء.. يا مَن لا يُعجِزْهُ شيءٌ في الأَرضِ ولا في السَّماء.. اللّهم ارزُقنا فأَنتَ خَيرُ الرَّازِقين، وأَعتِق رِقابَنا يا أرحَمَ الرَّاحِمين، ورِقابَ آبائِنا وأُمَّهاتِنا وَمَن كان لَهُ حَقٌ عَلينا، انَّكَ يا مَولانا سَميعٌ قَريبٌ مُجيبُ الدَّعَوات.. يا أرحَمَ الرَّاحمين.

اللّهم استُرنا فوق الأرضِ وتحت الأرضِ و يوم العرضِ عليك، أحسِن وُقوفَنا بين يديك، لا تُخزِنا يوم العرضِ عليك، اللّهم أَحسِن عاقِبتَنا في الأُمورِ كُلها، وأجِرْنا من خِزيِ الدنيا وعذابِ الآخرة، يا حنَّان.. يا منَّان.. يا ذا الجلال والاكرام