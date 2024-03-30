هل ليلة القدر وترية؟.. اختلف العلماء حول تحديد موعدها

ساعات قليلة تفصل الأمة الإسلامية عن بداية الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان الكريم، والتي تضم بينها ليلة القدر، ويسعى ملايين المسلمين إلى تحريها، لذا يتساءل البعض عن هل ليلة القدر ليلة وترية؟، وهو أحد الأسئلة التي أجابت عنها دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية عبر موقعها الإلكتروني.

هل ليلة القدر ليلة وترية؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية خلال إجابتها على سؤال هل ليلة القدر ليلة وترية؟، أن العلماء اختلفوا حول هذا الأمر، فالبعض يرى أنها ليلة ثابتة ضمن الليالي العشر الأخيرة من رمضان، والبعض يرى أنها متغيرة وفي كل عام تأتي في تاريخ مختلف، وبعض من العلماء يرى أنها أي ليلة من الليالي العشر الأخيرة في حين يرى البعض الأخر أنها ليلة وترية من العشر الأواخر.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، في إجابتها عن سؤال هل ليلة القدر ليلة وترية؟، أن من ظن من العلماء أن ليلة القدر ليلة وترية استند إلى بعض الأحاديث النبوية الشريفة التي جاءت تدل على أنها ليلة وترية، منها حديث أبي بن كعب، حيث قال: «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان».

ليلة القدر في الأحاديث النبوية

وأشارت «الإفتاء»، في إجابتها عن سؤال هل ليلة القدر ليلة وترية، إلى حديث عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وكان يحيي ليلة القدر، وكان يجتهد فيها أكثر ما يجتهد في غيرها».

وقالت الدار خلال إجباتها عن سؤال هل ليلة القدر ليلة وترية، أن كلمة «الوتر» تجل على الفرد، والليالي الوترية هي التي تأتي في أيام فردية من الشهر، كما أشارت إلى أنه ورد عن بعض الصحابة والتابعين، أنهم كانوا يرجون ليلة القدر في الليالي الوترية من العشر الأواخر.

علمات ليلة القدر وفضلها

واستكملت دار الإفتاء إجابتها عن سؤال هل ليلة القدر ليلة وترية؟، مؤكدة عدم وجود دليل قاطع يحدد ليلة القدر في ليلة وترية بعينها، وأن الأحاديث التي تحدد ليلة القدر في ليلة محددة ضعيفة، والأفضل للمسلم أن يجتهد في العشر الأواخر كلها، وخاصة الليالي الوترية.

ولفتت في إجابتها عن سؤال هل ليلة القدر ليلة وترية، إلى أن هناك بعض العلامات التي تدل على ليلة القدر وهي تتلخص في هدوءها وسكونها، وصفاءها ونورها، وخفة وطيب العبادة فيها، ورؤية الشمس صبيحتها بلا شعاع.

واختتمت الإفتاء المصرية فتواها عن هل ليلة القدر ليلة وترية قائلة: «ليلة القدر فضيلة عظيمة، ومن يوفق لقيامها فقد فاز بخير كثير، والمسلم مطالب بالاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان، والبحث عن ليلة القدر، والتضرع إلى الله تعالى أن يرزقه فضلها».