مسلسل صيد العقارب الحلقة 20 بطولة غادة عبد الرازق.. أزمة كبيرة لعائلة الغول

انتهت الحلقة 17 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، التي عُرضت أمس عبر قناة CBC، على معرفة الدكتورة عايدة عنوان الشقة التي تسكن بها نورا ابنة شقيقها مع زوجها أدهم بعد هروبهما؛ لذا نستعرض ملخص مسلسل صيد العقارب الحلقة 20 بطولة غادة عبد الرازق.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 20 بطولة غادة عبدالرازق

بدأت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 20، بمشهد ذهاب الدكتورة عايدة التي تجسدها غادة عبد الرازق، إلى الشقة التي تسكن بها نورا ابنة شقيقتها مع زوجها أدهم بعد هروبهما، وتحاول أخذها معها بالقوة إلا أن الأخيرة رفضت وأخبرتها أنها حامل، وطلبت أن تتركها لتبعد عن دوامة الصراع بين العائلتين، وهو ما وافقت عليه عايدة على شرط ألا تجعل أي شخص يعرف مكانها.

وتضمَّن مسلسل صيد العقارب الحلقة 20 بطولة غادة عبدالرازق حديث المعلم حسان تاجر المخدرات مع ماركو زميله يخبره أن الدكتورة عايدة عثرت على مخدر الكوكايين وأنها مستعدة لتسليمه لهما مقابل المال، ويتفقان على قتلها في حال كانت تنوي النصب عليهما، كما تضمنت الحلقة تمكُن الدكتورة عايدة من اختراق جهاز الكومبيوتر الخاص بالحاج إسماعيل الغول.

القبض على حسان وماركو تاجري المخدرات

كما شهدت الحلقة ذهاب المعلم حسان وماركو إلى الدكتورة عايدة لأخذ مخدر الكوكايين، لتوجه لكل منهما سؤالًا تتأكد من عدم تورُّط شقيقها علي ضرغام قبل وفاته في جلب هذه المخدرات من خارج مصر، وهو ما أكداه لها بالفعل ليتفاجئا بالشرطة تحاصرهما من كل مكان وتلقي القبض عليهما، وسط تهديداتهما لعايدة بالانتقام منها ومن أسرتها.

من الأحداث الأخرى التي شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 20 هي حديث الدكتورة عايدة، التي تلعب دورها الفنانة غادة عبدالرازق مع الضابط حسام العطار، أنه بعد اعتراف حسان وماركو على اتفاقهما مع سامح الغول لجلب المخدرات من خارج مصر أصبح شقيقها علي ضرغام بريئًا كما أصبحت عقوبة سامح الغول هي الإعدام شنقًا بتهمة جلب المخدرات من الخارج، كما سلمته في أثناء حديثها الأوراق التي تُثبت تورُّط الحاج إسماعيل الغول في جرائم نصب كثيرة.

القبض على إسماعيل الغول

وفي الحلقة 20 من مسلسل صيد العقارب أقام الحاج إسماعيل الغول حفل زفاف كبير لابنته ولاء ومعتز، ومن وسط أجواء الفرح والزفاف تفاجأ الجميع بالضابط حسام العطار يلقي القبض على الحاج إسماعيل الغول بعدة تهم منها التزوير والرشاوي والتهرب الضريبي، وعند خروجه كانت الدكتورة عايدة في سيارتها تلتقط فيديو للحظة القبض عليه، قبل أن يتفاجئ الجميع وهي أيضًا بسيدة منتقبة توجه طعنة سكين للحاج إسماعيل الغول من الخلف، وعند رفع النقاب يظهر وجه زوجة علي ضرغام.

فريق عمل صيد العقارب

وإلى جانب غادة عبد الرازق، يشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم: سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

ويمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد الإعادة 1:45 مساءً، و2:45 صباحًا.