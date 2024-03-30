موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة  CBC الحلقة 20.. «تهديد الغول»

أحداث مُشوقة شهدتها الحلقة 19 من مسلسل صيد العقارب، كان أبرزها ذهاب الفنانة غادة الرازق (عايدة) إلى منزل الفنان رياض الخولي (إسماعيل الغول) وزوجته الفنانة سيمون (سميحة)، حتى تتوعدهم بالهلاك والذل، وأنها لن تترك حق أخيها الذي قُتل على يد ابنهم الفنان أحمد ماجد (سامح الغول) إلا أنهم رفضوا مقابلتها.

ونستعرض في التقرير التالي موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 20.

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 20

لم تستسلم الفنانة غادة عبد الرازق (عايدة) لعدم رغبة عائلة الغول مقابلتها، إذ صعدت إلى غرفتهما وتحدثت لهما بلهجة مُهددة من خلف الباب بأنها لن تتراجع عن الثأر لأخيها ولعائلتها.

ويمكن متابعة إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة 20 غدًا الأحد الساعة 1.45 صباحاً وكذلك الساعة 2.15 صباحًا.

كما تُذاع إعادة الحلقة 13 من مسلسل صيد العقارب على قناة cbc دراما غدًا الأحد الساعة 4.30 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضها على منصة WATCH IT اليوم الساعة 7.30 مساء.

زرع مايك تصنت

نجحت غادة عبد الرازق خلال أحداث الحلقة 19 من مسلسل صيد العقارب في وضع مايك في مكتب الغول للتصنت عليه من خلال الاعتماد على المحامي الخاص بعائلة الغول، الذي دخل مكتبه بحجة طلب توقيعه على بعض الأوراق وقال له أنه سيقوم بضبط الساعة ليقوم بوضع المايك، ما أثار حماس الجمهور لمتابعة الحلقة 20 من مسلسل صيد العقارب لمعرفة ما ستصل إليها خطة غادة عبد الرازق الانتقامية.

ويشارك في مسلسل صيد العقارب كوكبة من النجوم، أبرزهم غادة عبد الرازق، ورياض الخولي، وأحمد ماهر، وسيمون، ومحمد علي رزق، وميار الغيطي، وعماد صفوت، وأحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن، وتأليف باهر دويدار.