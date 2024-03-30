مسلسل صيد العقارب الحلقة 20 غادة عبد الرازق.. الجمهور يشيد بالعمل

تستمر أحداث مسلسل صيد العقارب في التعقيد، وذلك بعدما توفى شقيق الفنانة غادة عبد الرازق (عايدة)، بسبب عائلة «الغول»، لتقرر الانتقام منهم بخطط ذكية، وسط مشاهد معبرة، ليشيد الجمهور بأدائها خلال العمل، ويوجهوا لها كلمات المدح والشكر على دورها، وينتظرون مسلسل صيد العقارب الحلقة 20 غادة عبد الرازق.

وأشاد الجمهور بمسلسل صيد العقارب الحلقة 20 غادة عبد الرازق، ويتوقعون انتقام «عايدة» من عائلة الغول هنا قررت الانتقام بطريقتها، مستخدمة عقلها وذكائها بعيدا عن التهديدات الفارغة، لينتظر الجمهور، مسلسل صيد العقارب الحلقة 20 غادة عبد الرازق.

تعليقات الجمهور على مسلسل صيد العقارب

ومن التعليقات الإيجابية للجمهور: «المسلسل حلو أوي، غادة عبد الرازق نجمة رمضان السنة دي، دور جديد عليكي يا نجمة برافو، ياريت جزء تاني من المسلسل بعد رمضان».

جاءت التوقعات إيجابية على حلقات مسلسل صيد العقارب، التي أظهرت قوة موهبة الفنانة غادة عبد الرازق، ويعرض المسلسل على شاشاة قناة CBC، خلال شهر رمضان وتعرض الحلقة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، أما عن الإعادة 1:45 مساء، والساعة 2:45 صباحًا، في اليوم التالي للحلقة.

فريق عمل مسلسل صيد العقارب

تؤدي الفنانة غادة عبد الرازق، بطولة مسلسل صيد العقارب، وتتاجر في سم العقارب، ويشاركها في العمل الدرامي كوكبة كبيرة من الفنانين، أبرزهم أحمد ماهر، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، والمسلسل تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، إنتاج شركة فينومينا.

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