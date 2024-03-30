محمد علي رزق: غادة عبدالرازق تدعمني خلال تصوير مسلسل صيد العقارب

يشارك الفنان محمد علي رزق في السباق الرمضاني 2024 بعملين دراميين يقدم من خلالهما أدوارًا مميزة ومنها مسلسل صيد العقارب الذي أنطلقت الحلقة الأولى منه مع بداية شهر رمضان، إذ يقدم من خلاله شخصية جديدة ومختلفة تمامًا، كما أنه سلط الضوء على فئة مهمة وهم ذوي القدرات الخاصة من خلال هذا العمل.

وقال «رزق» في تصريحات لـ«الوطن»، متحدثًا عن تفاصيل شخصية «مصطفى» الذي يقدمها خلال أحداث مسلسل صيد العقارب: «اختلاف هذا الدور من الأسباب الذي شجعتني على خوض هذه التجربة، إذ أنه دور جديد وبه تحد كبير حتى أستطيع إثبات قدراتي التمثيلية في جوانب مختلفة من الدراما، وإثبات قدرتي على خوض التجارب الصعبة في التمثيل، كما أنه لون من التمثيل به مخاطرة كبيرة على الممثل».

اختيار المرض من المرحلة الثانية

أما عن كيفية تحضيره لهذا الدور، قال: «لم التقي مع أحد من ذوي القدرات الخاصة، بل أجتهدت على تحضير الدور وكونت شخصية مصطفى من وحي خيالي كما انني تناقشت مع المخرج أحمد حسن والسيناريست باهر دويدار في هذه الشخصية، ووقع الإختيار على انه يكون صاحب مرض من المرحلة الثانية ليكون متزوج ولديه طفل».

وتابع: «شخصية مصطفى لم تكن معاقة إعاقة كاملة لان الشلل الدماغي يمكن ان يصيب طرفاً واحد أو طرفين أو أربع أطراف، ونحن فضلنا ان نكشف عن المرض، وفي الوقت ذاته نُظهر قدرة مصطفى على العيش بشكل طبيعي».

شخصية «مصطفى» لديها إعاقة تؤثر على طريقة الكلام

وكشف محمد علي رزق عن تجهيزه وتحضيره للدور، وقال: «بحثت كثيراً عن هذا المرض وتعرفت عليه وبعد دراستي للمرض علمت ان شخصية مصطفى لديها تيبس وإعاقة تؤثر على طريقة كلامه، كما انه شخص طيب من الممكن ان تكون نبرة صوته بها بعض من الرقة ما جعلني اتدرب عليها على طريقة حركته».

المؤلف كان المصدر الأساسي للبحث

وتحدث عن بحثه وتعمقه في هذه الشخصية وقال «كان المصدر الأساسي والكبير للمعلومات لدي عن هذه الشخصية هو السيناريست باهر دويدار لانه طبيباً وعلى علم ودراية بالمرض».

أما عن تعاونة مع الفنانة غادة عبدالرازق ورياض الخولي تحدث قائلاً: «يتعبر تعاوني مع الأستاذة غادة عبدالرازق والأستاذ رياض الخولي من أجمل الأشياء التي حدثت لانني من جمهور غادة عبدالرازق، كما انني نشأت على أعمال رياض الخولي، ومن المشرف ان أخذ هذه المساحة بجانبهم».

غادة عبد الرازق تدعمه خلال التصوير

ولم ينس التشجيع الذي تلقاه خلال العمل وقال: «غادة عبدالرازق من الفنانين الذين عملوا على تشجيعي كثيراً خلال التصوير ودعمي نفسياً بعد الإنتهاء من كل مشهد ودائماً ما كانت تبشرني بان الدور سوف ينال نجاحاً كبير، كما أدين بالفضل لها ولباهر دويدار وأحمد حسن بعد فضل الله، لأنهم وثقوا بقدراتي التمثيلية ومنحوني هذه الفرصة».

اما عن رأيه في السيناريو، فقال: «باهر دويدار سيناريست كبير كما ان المسلسل خرج بشكل جيد وظهر ذلك من خلال ردود أفعال الجمهور، فالأحداث أصبحت تجذب المشاهد، والجمهور يحمل الكثير من الفضول لمعرفة مصير علاقة عايدة وياسين ومصطفى وصفاء ونجله، كما يتحمس أيضاً لمشاهدة الانتقام بين إسماعيل الغول وحسن ضرغام اللذين تحولًا من صداقة امتدت منذ أكثر من 50 عاماً إلى عدوين».