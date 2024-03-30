مسلسل صيد العقارب الحلقة 20.. مفاجأة غير متوقعة لـ غادة عبد الرازق

أحداث كثيرة ومتنوعة شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 20 بطولة الفنانة غادة عبدالرازق الذي يُعرض عبر قناة CBC، دارت حول تطور الصراع بين عائلة الحاج إسماعيل الغول والحاج حسن ضرغام، وتمكن الدكتورة عايدة من الانتقام من عائلة الغول، إلا أنها تفاجئت بشيء لم يكن في الحسبان.. فماذا حدث؟.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 20 بطولة غادة عبد الرازق

وسط رحلة الصراع والأحداث المتنوعة التي شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 20، كان الحدث الأبرز هو توجيه زوجة علي ضرغام طعنة سكين قاتلة إلى الحاج إسماعيل الغول بعدما أتت متسللة من الخلف مرتدية نقابًا وسط الزحام الذي تواجد حول الحاج إسماعيل في أثناء القبض عليه، وهو ما كان مفاجأة صادمة للدكتورة عايدة، وهي الفنانة غادة عبد الرازق التي كانت في سيارتها تلتقط مقطع فيديو لمشهد القبض على إسماعيل الغول.

وشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 20 بطولة غادة عبد الرازق إلقاء القبض على حسان وماركو تاجرا المخدرات، بعدما دبرت الشرطة كمينًا لهما بمساعدة الدكتورة عايدة التي اتفقت معهما على تسليمهما المخدرات مقابل مبلغ من المال، ليتم القبض عليهما بعدما وجهت لكل منهما سؤالًا لإثبات عدم تورُّط شقيقها علي ضرغام قبل وفاته في جلب هذه المخدرات بأي صلة ليؤكدا لها أن شقيقها لا علاقة له بالأمر.

طعنة سكين نافذة لإسماعيل الغول

كما شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 20 في نهايته القبض على إسماعيل الغول بعدة تهم منها التزوير والرشاوي والتهرب الضريبي، إلا أنه وفي أثناء القبض عليه تفاجئ الجميع ومنهم الدكتورة عايدة، وهي الفنانة غادة عبد الرازق بزوجة شقيقها علي ضرغام المتوفي توجه طعنة سكين قاتلة إلى الحاج إسماعيل الغول من الخلف.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتجسد غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

يمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد الإعادة 1:45 مساء اليوم التالي للعرض الأول، والساعة 2:45 صباحًا.