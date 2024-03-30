مجدي عاشور يرد على مقولة «كل عيل بيجي برزقه»: «اللي معاه 2 بيشتكي»

علق الدكتور مجدي عاشور، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتوعية الدينية، على مقولة «كل عيل بيجي برزقه»، قائلاً: «الكلام صحيح لكن يجي برزقه ونكفل له البيئة التي تسعده»، مؤكداً أنه حينما تكون البيئة شحيحة ومقدراتها ومكتسباتها قليلة، كيف نقول إنه سيأتي برزقه.

وقال الدكتور مجدي عاشور، في فيديو نشرته وزارة التضامن الاجتماعي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، أنه لا يمكن معارضة قضاء الله في الرزق فكل إنسان مكفول له رزقه، كما جاء في القرآن: «وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ».

كيفية تربية الأبناء

أضاف مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، أن الرزق ليس في المال أو الطعام والشراب فقط، بل في كيفية تربية الأبناء والطاقة التي يمتلكها الوالد والوالدة لمتابعة الأطفال على مدار الساعة كالمدرسة ومتابعتهم أثناء تعاملهم مع مواقع التواصل الاجتماعي التي تُظل مع الطفل حتى في فراشه.

وتسأل الدكتور مجدي عاشور، «هل عند الأب والأم طاقة أنه يتابع ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي لعيل أو اثنين أو ثلاثة؟»، قائلاً: «أرى كثيراً من الناس يشتكي وهو يربي طفلين فما بالك بالذي يُكثر».

وأكد أن الرزق مكفول ولكن الطاقة ومقدرات البلد إذا كانت محدودة فماذا يفعل الإنسان صاحب مقولة «كل عيل بيجي برزقه»، موضحاً أن الإنسان على نفسه بصير، مُحذراً من ظلم الأطفال بهذه المقولة، خاصة مع ظهور تقصير الأسرة مع الأولاد بعد الإنجاب: «لا تستطيع أن تتابعه ولا حاجة ولا تعرف ماذا تفعل به الأيام».

وأشار إلى أنه لا تعارض مع قضاء الله، ولكن يجب على الإنسان أن يجتهد فيما بين يديه وفق إمكانياته وطاقاته وموارده المتاحة في بلده.