مستشار وزيرة التضامن للتوعية يعدد مزايا إنجاب البنات.. «المؤنسات الغاليات»

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتوعية الدينية، إننا نسمع أحيانًا من يقول «يا مخلفة البنات يا شايلة الهم للمات» وكأنه يعيب كثرة البنات أو إنجاب البنات، موضحًا أن هذا الاعتقاد يخالف الشرع.

القرآن قدم الإناث على الذكور

أشار «عاشور»، خلال تقديم برنامج «وعي في وعي»، عبر الصفحة الرسمية لوزارة التضامن على «فيسبوك»، إلى قول الله تعالى في سورة الشورى الآية 49، «لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ»، لافتًا إلى أن الله عندما تحدث في القرآن الكريم ذكر الإناث أولًا وذلك لأن الله عليم ويعلم أن البعض يحزن من إنجاب البنات، فذكر الإناث أولًا ليوضح أن كله خلق الله.

أضاف أن المجتمع الذي يفضل الذكور على الإناث، هو مجتمع لا يُحب الرِقة ولا الجمال ولا العطف ولا الحنان، كما وأنه لو هناك مجتمع يحب النساء فقط عن الذكور سيكون فيه خلل.

من سعادة المرأة تبكيرها بالأُنثى

أوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم، حل لنا القضية، حيث قال عن المرأة إذا تزوجت «من سعادة المرأة تبكيرها بالأُنثى، يعني أن تلد أنثى في الإنجاب الأول»، معددًا مزاياها بقوله «إن الأنثى تساعد أمها وتكون رحيمةً بأبيها وتكون رفيقةً ومعاونةً لإخوتها وستكون نسمةً طيبةً في بيتها، ولأنها ستتزوج وتأتي بأولادها لأبيها وأمها فتكبر الأسرة.

النساء مصدر سعادة

وأكمل: «أنت لا تعلم من الأصلح لك»، مستشهدًا بقوله تعالى في الآية 11 من سورة النساء «آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ»، فنحن لا نعرف من النافع ولكن المهم أن كل ما يأتي به الله هو خير، والنساء مصدر سعادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال «هن المؤنسات الغاليات» وبهذا نعلم أن الوعي حياة.