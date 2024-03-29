وزيرة التضامن: توزيع 420 ألف كرتونة غذاء على الأسر الأولى بالرعاية خلال رمضان

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، انتهاء المديريات من توزيع 420,000 كرتونة غذاء بالتنسيق مع مكاتب المحافظين، خلال شهر رمضان للتخفيف عن كاهل الأولى بالرعاية.

مواجهة المشكلة السكانية والزواج المبكر

وأشارت الوزيرة، في تقرير لها، إلى أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية نظم ندوة بكفر الشيخ حول مواجهة المشكلة السكانية والزواج المبكر، وبحث أبعاد المشكلة السكانية، والتجارب الدولية في مواجهتها.

مشروعات التمكين الاقتصادي

وترأست وزيرة «التضامن»، اجتماع اللجنة الوزارية لمشروعات التمكين الاقتصادي، مؤكدة التوجه نحو اقتصاد الرعاية باستهداف المرأة، وبرامج الإنتاج الزراعي والحيواني، والصناعات الحرفية صديقة البيئة.

كما ترأست «القباج» الاجتماع الأول للجنة الإشرافية المركزية لمشروعات التمكين الاقتصادي بالوزارة، واستعراض المنصة الموحدة للمشروعات متناهية الصغر.