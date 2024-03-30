أكبر حديقة علمية ثقافية.. «باب رزق» داخل معشبة المهندس شهاب مظهر (فيديو)

أذاع برنامج «باب رزق» الذي يقدمه الإعلامي يسري الفخراني على قناة dmc، حلقة خاصة من داخل معشبة المهندس شهاب مظهر واحدة من أكبر الأماكن في مصر التي تضم أكبر عدد من النباتات المجففة.

وقالت الدكتورة تريزا لبيب استشارية الحدائق النباتية التراثية، إن المعشبة هي مكتبة بيولوجية لأنها حديقة علمية ثقافية، موضحة أنها عبارة عن تصبير للنباتات لأن كل النباتات 90 % منها موجودة في المعشبة.

وأوضحت استشارية الحدائق النباتية التراثية، خلال لقائها ببرنامج «باب رزق»، أن نبات ورق اللورا يوجد عنه جميع المعلومات داخل المعشبة، من أول أخذ العينة، إلى أن تم تعريفها، لافتة إلى أن شجرة الكاري وليس الكاري الذي يباع لدى العطار، بل يوضع الورق الخاص بها في «الشوربة»: «في ناس من الإمارات لما زارت المعشبة شافت شجرة الكاري وقالوا أنهم بيحطوها في العدس».

وتابعت: «يوجد بداخل المعشبة نبات يسمى بالقرنفل الكاذب، والذي يحتوي على 3 روائح، وهناك أيضا أشجار خشبية منها شجرة التك، وأبو المكارم، والذي يطلقون عليه الخشب الوردي».