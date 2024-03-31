موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الأحد 31-3-2024.. 21 رمضان

مع بداية الليلة الأولى من العشر الأواخر في شهر رمضان المبارك، يتساءل المواطنون عن موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الأحد 31-3-2024، وذلك لمعرفة وقت الفريضة وأدائها في موعدها، وكذا الامتناع عن الطعام تمهيدًا لصيام اليوم الـ21 من الشهر الكريم.

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم

وطبقا لإمساكية شهر رمضان المبارك التي أعلنتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الأحد، سيكون في تمام الساعة 4:17 صباحًا، وبذلك يكون متقدما لمدة 27 دقيقة عن أول يوم رمضان، ززيادة عدد ساعات الصيام اليوم لتبلغ 14 ساعة و17 دقيقة حتى انطلاق موعد أذان المغرب.

مواقيت الصلاة اليوم

موعد السحور: الساعة 1:57 صباحًا

موعد الإمساك: الساعة 3:57 صباحًا

موعد أذان الفجر: الساعة 4:17 صباحًا

موعد شروق الشمس: 5:46 صباحًا

موعد أذان الظهر: الساعة 12:00 مساءً

موعد أذان العصر: الساعة 3:32 مساءً

موعد أذان المغرب: الساعة 6:15 مساءً

موعد أذان العشاء: الساعة 7:34 مساءً