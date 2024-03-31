مع حلول اليوم الـ21 من شهر رمضان المبارك، يهتم كثير من المواطنين بالبحث عن مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الأحد 31-3-2024، لأداء الصلوات الخمس في مواعيدها دون تأخير.

عدد ساعات الصيام

وكشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الأحد، مع تقدم موعد أذان الفجر وتأخير موعد أذان المغرب، مما أدى إلى زيادة عدد ساعات الصيام إلى 14 ساعة و17 دقيقة بزيادة بمقدار 39 دقيقة منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الأحد 31-3-2024

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الأحد 31-3-2024 سيكون في تمام الساعة 4:17 صباحًا

موعد اذان الظهر في المنوفية اليوم الأحد 31-3-2024 سيكون في تمام الساعة 12:00 مساءً

موعد اذان العصر في المنوفية اليوم الأحد 31-3-2024 سيكون في تمام الساعة 3:32 مساءً

موعد اذان المغرب في المنوفية اليوم الأحد 31-3-2024 سيكون في تمام الساعة 6:15 مساءً

موعد اذان العشاء في المنوفية اليوم الأحد 31-3-2024 سيكون في تمام الساعة 7:34 مساءً