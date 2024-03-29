يبدأ المسلمون صيامهم مع أذان الفجر ويمتنعون عن الطعام طوال فترة النهار، وينتظرون موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الجمعة 29-3-2024 الموافق 19 رمضان، وذلك للإفطار بعد صيام استمر لمدة 14:13 ساعة على مدار اليوم.

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم

ووفقا لإمساكية شهر رمضان المبارك التي كشفت عنها الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الجمعة يكون في تمام الساعة 6:13 مساء، وبعد ذلك يحين وقت أذان العشاء في تمام الساعة 7:31 مساء يعقبها صلاة التروايح.

عدد مساجد الاعتكاف

أكد الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، أن هناك 337 مسجد سوف يستقبلون المصلين على مستوى المدن والقرى بالمحافظة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، مع إعطاء تعليمات لمديري الإدادات والأئمة بالاستعداد جيدا وصيانة كافة الأعطال في المساجد.

مواقيت الصلاة

موعد أذان الفجر الساعة 4:20 صباحا.

موعد أذان الظهر الساعة 12:01 ظهرا.

موعد أذان العصر الساعة 3:32 مساء.

موعد أذان المغرب الساعة 6:13 مساء.

موعد أذان العشاء الساعة 7:32 مساء.