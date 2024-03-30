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دراما المتحدة

وائل السمري يشيد بمسلسل جودر: «كل تفصيلة فيها مجهود غير عادي»

كتب:

محمد عزالدين
10:21 م | السبت 30 مارس 2024
مسلسل جودر

مسلسل جودر

عبّر الكاتب الصحفي وائل السمري عن إعجابه الشديد بمسلسل «جودر»، الذي يُعرض خلال موسم رمضان الحالي، مشيدًا بضخامة الإنتاج وتكلفة الديكور والملابس والإكسسوار.

وكتب «السمري»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «قاعد بتفرج على مسلسل جودر ومش مصدق اللي بيحصل قدامي، شايف كل كادر كأنة لوحة فنية، كل تفصيلة فيها تعب ومجهود غير عادي».

وتابع: «عمال أحسب تكلفة الديكور والملابس والإكسسوار وأنا مندهش من ضخامة الإنتاج، ومش بس الإنتاج كفلوس بس لا.. كوعي وإجادة واهتمام غير عادي بحرفية الأسطورة».

وواصل: «شخصيات مرسومة بعناية فائقة، حبكة ملعوبة شديدة البساطة وشديدة الإنسانية، مكياج مرسوم ومحدد سلفًا غير قابل للارتجال، مزيكا معمولة باحتراف وإجادة محملة بطابع ملحمي مع لمسة شرقية لطيفة».

واختتم: «أنا مبسوط جدًا بالحالة ومبسوط بإن مصر دخلت النوع ده من الإنتاج والتجويد. انتبهوا يا سادة، مصر فتحت الباب كالعادة».

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