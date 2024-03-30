وائل السمري يشيد بمسلسل جودر: «كل تفصيلة فيها مجهود غير عادي»

عبّر الكاتب الصحفي وائل السمري عن إعجابه الشديد بمسلسل «جودر»، الذي يُعرض خلال موسم رمضان الحالي، مشيدًا بضخامة الإنتاج وتكلفة الديكور والملابس والإكسسوار.

وكتب «السمري»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «قاعد بتفرج على مسلسل جودر ومش مصدق اللي بيحصل قدامي، شايف كل كادر كأنة لوحة فنية، كل تفصيلة فيها تعب ومجهود غير عادي».

وتابع: «عمال أحسب تكلفة الديكور والملابس والإكسسوار وأنا مندهش من ضخامة الإنتاج، ومش بس الإنتاج كفلوس بس لا.. كوعي وإجادة واهتمام غير عادي بحرفية الأسطورة».

وواصل: «شخصيات مرسومة بعناية فائقة، حبكة ملعوبة شديدة البساطة وشديدة الإنسانية، مكياج مرسوم ومحدد سلفًا غير قابل للارتجال، مزيكا معمولة باحتراف وإجادة محملة بطابع ملحمي مع لمسة شرقية لطيفة».

واختتم: «أنا مبسوط جدًا بالحالة ومبسوط بإن مصر دخلت النوع ده من الإنتاج والتجويد. انتبهوا يا سادة، مصر فتحت الباب كالعادة».