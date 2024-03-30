«عودة سوسو».. نادية شكري بطلة مسرحية «العيال كبرت» تظهر في مسلسل جودر

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل جودر، للفنان ياسر جلال، الذي يُعرض حاليًا في النصف الثاني من السباق الرمضاني 2024، ظهور الفنانة نادية شكري، بطلة مسرحية العيال كبرت، خلال الأحداث.

كيف ظهرت نادية شكري في أحداث مسلسل جودر؟

جسّدت نادية شكري، خلال أحداث الحلقة 5، شخصية سيدة عجوز تطلب المساعدة من سالم، ولكنه ضربها، حتى يخرج جودر «ياسر جلال» ويساعدها، ثم تطلب منه المساعدة حتى تسدد الدين وتدفع الإيجار كي لا يأخذ المالك منها ابنتها ويبيعها في سوق النخاسة.

مشاركة نادية شكري في مسرحية العيال كبرت

الفنانة نادية شكري اشتهرت بين الجمهور المصري من خلال مشاركتها في بطولة مسرحية العيال كبرت، التي عُرضت عام 1979، بدور سوسو، وحتى الآن تظل المسرحية في أذهان الجمهور، ويشاهدها عند عرضها على شاشات التلفاز.

تفاصيل مسلسل جودر

مسلسل جودر تدور أحداثه في إطار الدراما الممزوجة بالخيال، يتبع العمل حياة تاجر ينجب ثلاثة أولاد، سالم وسليم وجودر، حيث تتعقد حياة الابن الأخير جودر، ويصبح في صراع مع العدو شمعون للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، تارا عماد، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، أحمد فتحي، محمد التاجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، رشوان توفيق.