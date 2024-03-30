حكاية ياسر جلال مع ابنة ملك الجن في مسلسل جودر الحلقة 5.. ما هو سر الكاف والنون؟

بينما تسرد شهرزاد حكاية جودر للملك شهريار، تظهر في أحداث الرواية سيدة عجوز ظهرها مقوس، بشعر أبيض تبكي أمام جودر طالبة مساعدته، فيطلب منها تناول الإفطار ومن ثم تروي قصتها، حتى يستطيع مساعدتها.

وعقب الإفطار ناولها جودر ما معه من أموال، لتتحول العجوز فجأة بعد مساعدة جودر لجنية حسناء وتؤكد له أنها من بنات الملك الأبيض، وتريد أن ترد له الجميل وذكرت سر «الكاف والنون» وهي جملة شائعة، فسر معناها الشيخ الشعراوي في فيديو نادر نستعرضه في السطور التالية.

سر الكاف والنون

سر الكاف والنون من الآية الكريمة:«إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ»، وفسر الشيخ الشعراوي هذه الأية بأن ما عند الله أمور يبديها أي يظهرها والمسائل كلها مفروغ منها ولا يبتديها، أي أن كل شيء يريده الله في العلم الأزلي موجود وهو رهن إشارة «كن» التي تظهر الأمور الخفية فتكون بسرعة، وهذا سر «الكاف والنون، كن فيكون» وفق تفسير الشيخ الشعراوي.

وفي أحداث الحلقة 5 من مسلسل جودر، ساعد ياسر جلال السيدة العجوز بدون أن يدري أنها جنية، لتفاجئة بقولها: «أنا ربتة ابنة ملك الجن الأبيض، وانت قدمت لي جميل وأي وقت تحتاجني فيه أجي أردهولك قولي، يارتبة يا خادمة العتبة حلفتك براس أبوكي لا تطلعي سريرك ولا تتهني بنومك إلا أن حضرتي مكان ما كون، بحق سر الكاف والنون، هتلاقيني عندك وبردلك الجميل»، والاستعانة بسر الكاف والنون لسهولة تلبيتها وسرعة الحضور.

معلومات عن الجنية التي ظهرت لـ جودر

والجنية العجوز التي ظهرت لجودر هي الفنانة نادية شكري بطلة مسرحية: «العيال كبرت»، والتي فاجأت الجمهور بعد غياب طويل، واشتهرت على مدار سنوات بين الجمهور من خلال مشاركتها في بطولة «العيال كبرت»، التي عُرضت عام 1979، بدور سوسو، مع أشقائها سلطان «سعيد صالح»، وأحمد زكي، والفنان يونس شلبي، وتبلغ الفنانة نادية شكري من العمر 69 عامًا.