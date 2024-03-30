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دراما المتحدة

محمد عفيفي ضيف الإعلامي محمد الباز في «الشاهد» على إكسترا نيوز الليلة

كتب:

محمد عزالدين
11:13 م | السبت 30 مارس 2024
الدكتور محمد عفيفي

الدكتور محمد عفيفي

يحل الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، ضيفا على الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج الشاهد، اليوم السبت؛ للحديث شهادات خاصة عن الموسم الحالي بعنوان «الإخوان الحشاشين».

يتحدث «عفيفي» عن أهمية عودة الدراما التارخية المصرية، وموقفه من الجدل حول استخدام اللغة العامية المصرية في مسلسل الحشاشين، وكيف يرى الجماعات الدينية السرية كالحشاشين وتأثيرها في كل الجماعات التي جاءت من بعدها وعلى رأسها الإخوان.

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور الموسم السادس من برنامج الشاهد، اعتباراً من اليوم السبت الموافق 30 مارس في تمام الساعة الحادية عشر مساء يومياً.

ويعد برنامج الشاهد الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة إكسترا نيوز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من هند مختار والبدري جلال.

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