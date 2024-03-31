ملخص مسلسل بقينا اتنين الحلقة 5.. أدهم يشعر بالغيرة على ياسمين من زين

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل بقينا اتنين، بقدوم زين ابن خالة ياسمين «رانيا يوسف»، من المطار مباشرة إلى منزل ياسمين ليراها بعد أن سمع خبر طلاقها من زوجها أدهم «شريف منير»، إذ أنه كان يحبها منذ الصغر ويرغب في الزواج منها، لكنها بمجرد أن تزوجت من أدهم منذ 25 عامًا، سافر للخارج حتى يستطيع نسيانها.

أدهم يشعر بالغيرة على ياسمين من زين

وجلس زين معهما ليطمئن عليهما ويعطيهما الهدايا، وخلال الحديث كان يتغزل في ياسمين كما أحضر لها الكثير من الهدايا ونوع الشوكولاتة التي تفضلها في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 5، الأمر الذي جعل أدهم يشعر بالغيرة الشديدة على ياسمين من زين، إذ إنه يعرف أنّ زين يحبها ويريد أن يتزوجها، وعندما ذهب زين، عاد لينفعل عليها مرة أخرى بسبب قدومه للمنزل وجلبه هدايا لياسمين، ثم تحدث مرة أخرى عن قصة الصورة معتقدًا أن ياسمين هي التي قصتها، لكنها تخبره أن ابنتهما ريم وجدت تلك الصورة عند والدة زين وجلبتها للمنزل لتفهم قصتها.

ومسلسل بقينا اتنين من بطولة الفنانة رانيا يوسف في دور ياسمين زوجة أدهم الذي يمثل دوره الفنان شريف منير، وميمي جمال في دور والدة ياسمين، ومروة عبد المنعم في دور ريهام صديقة ياسمين، وتُعرض الحلقات الجديدة بشكل يومي في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل على قناة cbc.