مسلسل بقينا اتنين الحلقة 5.. زين يتعاقد مع شركة أدهم وياسمين

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل بقينا اتنين، بطولة شريف منير، في دور أدهم، ورانيا يوسف، في دور ياسمين ظهور مشاعر غيرة أدهم على ياسمين من ابن خالتها زين، الذي كان يرغب في الزواج منها من قبل، والذي عاد إلى مصر بعد أن سمع خبر طلاقهما، حتى يتمكن من زواجها بعد أن ظل 25 عاما يحبها، على أمل أن يحدث طلاق بينها وبينها زوجها.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 5.. زين يعود إلى مصر

وعندما عاد زين إلى مصر، ذهب لياسمين في منزلها حتى يراها، كما أن أدهم على علم بأن زين لديه مشاعر لها، ما جعله ينفعل من زيارته في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 5.

وبالرغم من أن زين يعمل في الخارج بشركة عالمية كبرى، وسافر من خلال عمله إلى الكثير من البلاد الأوروبية، إلا أنه عاد إلى مصر ليكون مدير تلك الشركة العالمية في مصر، وحتى يتمكن من أن يظل بجانب ياسمين بعد طلاقها، ليقنعها بالزواج منه في مسلسل بقينا اتنين الحلقة 5.

وحتى يتمكن من ذلك، حرص على أن يكون هناك تعاقد بين شركة أدهم وياسمين للدعايا والإعلان وبين شركته، حتى يتمكن من التقرب منها، الأمر الذي جعل أدهم يشعر بالغيرة بشكل أكبر على ياسمين.

تفاصيل مسلسل بقيا اتنين

ومسلسل بقينا اتنين تدور أحداثه في إطار درامي أسري، ليناقش قضية الملل الزوجي، وما يفعله في علاقة الزوجين ببعضهما البعض، وكيفية حل تلك المشكلات التي تحدث تراكمات تجعلهما يرغبان في ترك بعضهم، وتؤدي إلى الطلاق، كما أنه يناقش أيضا تأثير ذلك على الأبناء، وكيف تؤدي تلك الخلافات إلى عقد لدى الأبناء.