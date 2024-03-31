مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ21.. أبناء خالد النبوي يقعون في أزمة

شهدت أحداث الحلقة الـ 20 من مسلسل إمبراطورية ميم توتراً بين أبناء «مختار» خالد النبوي، حيث كشفت الحلقة عن غيرة «مادي» مايان السيد على «مروان» نور النبوي، وذلك بعدما شاهدته يضحك مع إحدى زميلاته بالجامعة.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 21

شهدت أحداث الحلقة الـ 20 من مسلسل إمبراطورية ميم محاولة «مختار» خالد النبوي إقناع أبنائه باستخدام وسائل الترفيه القديمة وذلك بعدما انقطع عنهم الاتصال والإنترنت.

ومن المقرر أن تكشف أحداث الحلقة الـ 21 من مسلسل إمبراطورية ميم مدى استجابة أبناء «مختار» إلى هذه الوسائل الترفيهية القديمة، وهل يستطيعون التأقلم معها أم لا؟.

أحداث الحلقة السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم

شهدت الحلقة الـ 20 من مسلسل إمبراطورية ميم بعض الأحداث الطريفة والكوميدية التي وقعت بين عائلة «مختار» خالد النبوي، وذلك بعد انقطاع شبكة الاتصالات عنهم في المنزل ما جعله يلجأ إلى وسائل الترفية القديمة.

ودار المشهد حول «مختار» الذي حاول أن يشرح لأبنائه كيفية استخدام هذه الوسائل، ومن ضمنها الهاتف حيث أنهم لا يعرفون طريقة استخدامه كما عرفهم على بعض الألعاب القديمة ومنها السلم والثعبان وبنك الحظ.