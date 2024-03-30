مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 20.. هل يستسلم خالد النبوي لبيع المنزل؟

شهدت أحداث الحلقة 19 من مسلسل إمبراطورية ميم، العديد من الأحداث التي جعلت الجمهور يتشوق لمتابعة ما سيحدث في الحلقة 20، التي تعرض مساء اليوم.

الحلقة 19 من مسلسل إمبراطورية ميم شهدت تصاعداً في الحوار بين «مادي» مايان السيد، وصديقتها التي تقيم معها بالمنزل، بسبب «مروان» نور النبوي، الذي يتردد عليهما في المنزل كثيراً، ما لفت أنظار الجيران وجعلهم يوجهون لهما تحذيراً بعدم تكرار ذلك.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 20

وفي الحلقة 19 من مسلسل إمبراطورية ميم، ظهر «مختار» خالد النبوي، وهو يحاول التقاط شبكة هاتفه المحمول، بعد انقطاع الاتصالات عن منزل «مختار» لمحاولة الضغط عليه لبيع المنزل.

ومن المنتظر أن تشهد الحلقة 20 من مسلسل إمبراطورية ميم، اليوم، حسم «مختار» لقراره في بيع المنزل من عدمه، فهل يستسلم ويقرر بيعه أم يظل متمسكاً به؟

أحداث الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم

وشهدت الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم، انقطاع المياه عن منزل «مختار»، لمدة أسبوع من قِبل الشركة التي تريد شراء منزله، ضغطاً عليه حتى يستسلم ويبيع المنزل لهم، ويُعرض المسلسل على قناة dmc الساعة 10:45 مساءً.