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دراما المتحدة

مواعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc الحلقة الـ20

كتب:

هبة ياسر
02:55 م | السبت 30 مارس 2024
إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم

يتابع محبو الفنان خالد النبوي مسلسل إمبراطورية ميم يومياً على شبكة قنوات dmc وdmc drama ومنصة watch it لمعرفة الأحداث التي تحمل الكوميديا والإثارة وتدخل البهجة عليهم.

وينتظر الجمهور عرض الحلقة الـ20 اليوم، كما ينتظر موعد الإعادة لمتابعة الأحداث التالية، والإجابة عن الكثير من التساؤلات التي تركتها لهم الحلقة الـ19.

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ20 على قناة dmc 

وينتظر متابعو مسلسل إمبراطورية ميم موعد إعادة الحلقة الـ 20 اليوم على شبكة قنوات dmc، إذ يأتي موعد الإعادة في تمام الساعة 10:15 صباحًا، والساعة 6:05 مساءً على قناة dmc drama، وتكون الإعادة في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباحًا، ثم يأتي عرض الحلقة على منصة watch it تزامناً مع عرضها على قناة dmc.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم 

ويأتي موعد العرض الأول للحلقة على قناة dmc في تمام الساعة 10:45 مساءً كما تُعرض الحلقة أيضاً على منصة watch it بالتزامن مع عرضها على قناة dmc.

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بقلم هبة ياسر