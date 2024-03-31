مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 20.. خالد النبوي يرفض عريس هاجر السراج

بأحداث متتالية وتشويقية، جاءت قصة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 18 بطولة الفنان خالد النبوي، إذ لا يزال الصراع قائمًا بين «مختار» خالد النبوي، وأبنائه الـ6 بعد وفاة والدتهم «ميسون»، وقد تقدم خلال الحلقات السابقة عريس إلى ابنته الكبرى «منى» هاجر السراج.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 20

وضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 20، رفض «مختار» العريس الذي تقدم لابنته منى، بسبب أنه كذب عليهم وأوهمهم بانه دكتور بشري في حين أنه دكتور جامعي بكلية الحقوق، لتتأكد هاجر السراج أنّ قرار والدها كان صحيحًا.

وضمن أحداث المسلسل ذهب دكتور الجامعة إلى عمة أولاد «مختار»، نشوى مصطفى، من أجل أن يطلب منها إقناع «مختار» بالموافقة على زواجه من ابنته، لكنها ترفض وتطلب منه الخروج من المنزل.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول مختار أبوالمجد، الذي يجد نفسه في حيرة كبيرة، ويجب عليه أن يختار بين الإنسانة التي يُكن لها مشاعر الحب وأبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.