مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 20.. مختار يطلب من مادي الابتعاد عن نجله

لا زال مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 20 يستكمل أحداثه المشوقة، إذ يدور العمل في إطار تشويقي اجتماعي، في ظل محاولة «مختار» خالد النبوي، المستمرة في الحفاظ على منزله وأولاده وحمايتهم.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 20

ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 20، قرر «مختار» أن يذهب إلى «مادي» مايان السيد، ليطلب منها الابتعاد عن نجله مروان أبو المجد، خاصة أن سلوكه تغير بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة بسبب ارتباطه بها.

وقد أخبرت «مادي» ، مروان بما فعله مختار معها، وطلبت من «مروان» التدخل في الأمر، وذهب مروان لوالده ليلومه على ما فعله، خاصة أنه لم يعد طفلاً صغيرًا.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول مختار أبو المجد، الذي يجد نفسه في حيرة كبيرة، إذ يجب أن يختار بين الإنسانة التي يكن لها مشاعر الحب وأبناءه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.