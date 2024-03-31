مسلسل صيد العقارب الحلقة 21.. غادة عبد الرازق تتحقق من براءة شقيقها

من المتوقع أن تحمل الحلقة 21 من مسلسل صيد العقارب العديد من المفاجآت التي ينتظرها المتابعون بشغف كبير، خاصة بعد القبض على إسماعيل الغول «رياض الخولي» بتهمٍ تشمل منح الرشاوي وتزوير الأوراق الرسمية، وتم القبض أيضا على كل من حسان وماركو خلال محاولتهما استلام شحنة المخدرات، وذلك بتدبير من الدكتورة عايدة «غادة عبد الرازق».

مسلسل صيد العقارب الحلقة 21

وتأتي التوقعات حول مسلسل صيد العقارب الحلقة 21 حول حدة الصراع بين عائلتي الغول وضرغام، بعدما واجهت «عايدة» كل من إسماعيل الغول وزوجته سميحة بصورة مباشرة، والحديث حول الصراعات بين العائلتين، خاصة عندما دبرت الأخيرة حادث للأولى، لكنها نجت منه.

وخلال الأحداث لا تزال الدكتورة عايدة تحاول الوصول للحقيقة، بشأن هل كان لشقيقها علي ضرغام «محمود عبد المغني» علاقة بتجارة المخدرات أم لا؟ حتى يهدأ قلبها من ناحيته.

وفي أولى الحلقات قُتل علي ضرغام على يد سامح الغول، بسبب تورطهما في شحنة مخدرات، بعد أن حصلا على مبلغ مالي ضخم، مقابل تسليم تلك الشحنة الكبيرة لكل من حسان وماركو.

مواعيد مسلسل صيد العقارب

يعرض مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً عبر شاشة «سي بي سي»، ومن ثمّ يعاد للمرة الأولى في تمام الساعة 2:45 صباحًا، وفيما بعد يعاد للمرة الثانية في الساعة 1:45 مساءً، بينما تعرض إعادة الحلقة بعد ساعتين عبر شاشة «سي بي سي دراما».

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب كل من غادة عبد الرازق، رياض الخولي، أحمد ماهر، محمد علي رزق، سيمون، محمد علاء، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، محمود عبد المغني، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.