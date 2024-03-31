لا تزال «عايدة» التي تجسدها غادة عبدالرازق تواجه عقبات وأزمات خلال أحداث مسلسل صيد العقارب، خاصة بعدما قررت أن تخوض رحلة صعبة لكشف ملابسات مقتل شقيقها «علي»، الذي يجسد دوره محمود عبد المغني، لكن الأمر لم يكن سهلًا كما توقعت، باعتبارها تقف أمام عائلة إسماعيل الغول، وهو ما يجعل الجمهور يبحث عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان الحلقة 21.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان الحلقة 21

وعن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 21، فتعرض الساعة 07:30 مساءً، كما يمكن متابعتها أيضًا في مواعيد الإعادة التالية:

- الإعادة الأولى: الساعة 2:45 صباح اليوم التالي.

- الإعادة الثانية: الساعة 1:45 مساء اليوم التالي.

ولا زالت «عايدة» مستمرة في زرع أجهز ة التنصت على كل ما يحدث داخل عائلة إسماعيل الغول، خاصة بعدما علمت مكان المخدرات التى أخفاها أخيها علي «محمود عبد المغني» قبل قتله، ما دفعها إلى الذهاب لمنزل «إسماعيل الغول» الذي يؤديه الفنان رياض الخولي، لتطلب منه معرفة مكان سامح «الفنان أحمد ماجد»، قاتل أخيها، وتوعدتهم بالأخذ بالثأر.

فريق عمل صيد العقارب

وإلى جانب غادة عبد الرازق، يشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم: سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق حول «عايدة» المتخصصة في استخلاص السموم من العقارب، وتعيش حياة صعبة مليئة بالتحديات، وتواجه العديد من الصراعات في حياتها الشخصية والمهنية، وتبدأ أحداث المسلسل بمقتل شقيق «عايدة» ما يُشعل الصراعات بين عائلتي «ضرغام» و«الغول»، وتُقرر عايدة الانتقام لموت شقيقها، وتبدأ رحلتها في عالم صيد العقارب.