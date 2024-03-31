بعد الحديث عنه في إمبراطورية ميم.. ماذا يعني اسم مروان؟

الحلقة 20 من مسلسل إمبراطورية ميم شهدت العديد من الأحداث المشوقة، بتصاعد الخلافات بين مختار أبو المجد الذي يلعب دوره الفنان خالد النبوي، ونجله مروان ويجسد شخصيته الفنان نور النبوي، وذلك بسبب إصرار الأخير على بيع «فيلا» العائلة مقابل رفض والده للأمر.

في أحداث الحلقة 20 من مسلسل إمبراطورية ميم، يعود مختار أبو المجد بذاكرته إلى الماضي عبر تقنية «الفلاش باك» خلال حديثه مع زوجته «ميسون» (تجسد دورها الفنانة سلاف فواخرجي)، ويتناول الحديث شخصية ابنهما «مروان» وعناده، ليرد والده قائلا أن ابنه يحمل نصيبا من اسمه «مروان» واصفا تفكيره بأنه أصعب من الحجر الصوان.

معنى اسم مروان

وفي هذا السياق، نوضح ماذا يعني اسم مروان، حسبما ذكر في القواميس العربية.

مروان هو اسم علم مذكر عربي، يُنسب إلى المَرْو ومفرده مروة وهي تعني الحجرة الصلبة، والتي تعرف بالحجر الصوان.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار اجتماعي درامي مشوق، حول رب أسرة يدعى مختار أبو المجد يعيش رفقة أبناءه الستة بعد وفاة زوجته، ويصبح مسؤولا بمفرده عن تربيتهم وحل مشاكلهم المختلفة، وهو ما يدخله في العديد من الصراعات خاصة ابنه الأكبر لرغبته في بيع منزل العائلة، مقابل مبلغ مالي كبير.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم كل من، خالد النبوي، نور النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، إلهام صفي الدين، ليلى عز العرب.