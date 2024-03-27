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دراما المتحدة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 17.. تحديد مصير علاقة حلا شيحة وخالد النبوي

كتب:

هبة ياسر
12:02 م | الأربعاء 27 مارس 2024
إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم

شهدت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 16 ذهاب «مختار» خالد النبوي إلى غرفة «مروان» نور النبوي وإخباره بأن شقيقته «منى» هاجر السراج تقدم لها عريس ومن المفترض أن يذهب ويسأل عنه وعن أخلاقه.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 17

وشهدت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 16 حديثا بين «مختار» خالد النبوي وابنته «مايا» إلهام صفي الدين واعترافها بأنها أخطأت فيما فعلته مع «مي» حلا شيحة من تهجم عليها وتكسير محلها، كما أخبرته بأنه أب ليس سيء وكل ما يفعلوه معه دليلا على حبهم له.

ومن المقرر أنّ تشهد الحلقة 17 من مسلسل إمبراطورية ميم الكشف عن مصير العلاقة بين «مختار» خالد النبوي و«مي» حلا شيحة وأبناء «مختار».

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم 

وموعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على شبكة قنوات dmc وdmc drama ومنصة watch it ويكون العرض الأول للحلقة على قناة dmc في تمام الساعة 10:45 مساءً بالتزامن مع منصة watch it.

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بقلم هبة ياسر