مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 17.. تحديد مصير علاقة حلا شيحة وخالد النبوي

شهدت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 16 ذهاب «مختار» خالد النبوي إلى غرفة «مروان» نور النبوي وإخباره بأن شقيقته «منى» هاجر السراج تقدم لها عريس ومن المفترض أن يذهب ويسأل عنه وعن أخلاقه.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 17

وشهدت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 16 حديثا بين «مختار» خالد النبوي وابنته «مايا» إلهام صفي الدين واعترافها بأنها أخطأت فيما فعلته مع «مي» حلا شيحة من تهجم عليها وتكسير محلها، كما أخبرته بأنه أب ليس سيء وكل ما يفعلوه معه دليلا على حبهم له.

ومن المقرر أنّ تشهد الحلقة 17 من مسلسل إمبراطورية ميم الكشف عن مصير العلاقة بين «مختار» خالد النبوي و«مي» حلا شيحة وأبناء «مختار».

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

وموعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على شبكة قنوات dmc وdmc drama ومنصة watch it ويكون العرض الأول للحلقة على قناة dmc في تمام الساعة 10:45 مساءً بالتزامن مع منصة watch it.