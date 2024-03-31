خلطة سحرية للتخلص من دهون وبقع جدران المطبخ في أقرب وقت.. «هتلمع بدون مجهود»

إزالة البقع الدهنية عن جدران المطبخ من الأمور المهمة لدى ربات البيوت، خاصة مع اقتراب العيد، وذلك لأن المطبخ يدخل هو الآخر ضمن قائمة تنظيف العيد في المنزل، وللتخلص من هذه البقع، يجب البدء بالبقع السهلة أولاً ثمّ العنيدة.

نستعرض من خلال موقع «The Kitchen» البريطاني، أبرز المكونات السحرية التي تقضي تمامًا على هذه البقع، والتي منها صودا الخبز.

طريقة التخلص من بقع الدهون على جدران المطبخ

ومن الممكن التخلص من البقع الدهنية السهلة عن جدران المطبخ، عن طريق استخدام بعض المكوّنات التالية:

المناشف الورقيّة.

الماء الدافئ.

قطعة من القماش النظيف.

سائل غسيل الأطباق.

وعاء كبير الحجم.

قطعة من الإسفنج الخاص بالتنظيف.

للتنظيف اتبعي الخطوات التالية:

امسحي البقع الدهنية عن جدران المطبخ باستخدام المناشف الورقية، على أن تتمّ هذه العملية بشكل سريع حتّى لا تجف البقع.

يتمّ مسح البقع الدهنية عن الجدران باستخدام قطعة قماش مبللة بالماء الدافئ.

في وعاء كبير ضعي بعض الماء الدافئ، ثم تُضاف إليه قطرتان من سائل غسيل الأطباق، ويُمزج الخليط جيدًا، ثمّ يُستخدم على قطعة من الإسفنج من أجل فرك البقع الدهنية المتراكمة على الجدران، ومن ثمّ يتمّ مسح موضع البقعة باستخدام قطعة نظيفة من القماش.

طريقة إزالة البقع الدهنية الصعبة:

ومن الممكن التخلص من البقع الدهنية الصعبة عن جدران المطبخ من خلال إحدى الطرق الآتية:

كوب من الماء الدافئ.

كوب من صودا الخبز.

قطعة نظيفة من القماش.

وللقيام بعمليّة التنظيف يمكن اتّباع هذه الخطوات:

يوضع الماء في وعاء بلاستيكي ثمّ تضاف إليه بودرة البيكنج صودا، وتُحرك المكوّنات بملعقة إلى أن تدمج مع بعضها بشكل جيد، ويتكون مزيج يُشبه المعجون.