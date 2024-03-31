مسلسل مليحة الحلقة 6.. سيرين خاص تعتذر لأدهم وتكشف سر القلادة

شهدت أحداث الحلقة 5 من مسلسل مليحة التي عرضت مساء أمس أحداثا مهمة، إذ قامت مليحة (سيرين خاص) بالاعتذار إلى الضابط أدهم الشاعر (دياب)، وذلك بعد سوء التفاهم والمشادة الكلامية التي حدثت بينهما سابقا، وعصبيتها الشديدة عليه أكثر من مرة سابقا، الأولي كانت في كمين الشرطة على الحدود المصرية الليبية والأخرى داخل المستشفي، ونتابع تطورات الأحداث مع بداية مسلسل مليحة الحلقة 6 التي تعرض الليلة.

مسلسل مليحة الحلقة 6.. مليحة تعتذر من أدهم

ومن خلال الحلقة 5 مسلسل مليحة، وجه المقدم أدهم «دياب» التعزية إلى مليحة عندما أخبرته أن القلادة التي ترتديها حصلت عليها من والدتها الراحلة، التي كانت تحلم أن تدفن في غزة، وأنها لم تستطع تنفيذ الوصية حيث عاشت أمها وماتت في الغربة بعيدا عن أرض الوطن، فنصحها أدهم قائلا: «الأيام الآن أصبحت صعبة وهذه الأوقات لا يتطلب معها بكى بل تحتاج إلى الصبر عشان تعدي وإن شاء الله هتعدي».

أبطال مسلسل مليحة

يشار إلى أن مسلسل مليحة تدور أحداثه على مدار 15 حلقة حول القضية الفلسطينية، وهو من تأليف رشا الجزار، إخراج شريف عرفة، وبطولة أشرف زكي، دياب، وميرفت أمين وعلي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي.