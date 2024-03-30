الحلقة 5 مسلسل مليحة تكشف مخطط تحويل الفلسطينيين إلى لاجئين.. ما خدعة القرار 242؟

عرضت الحلقة 5 من مسلسل مليحة اليوم، المذاع على قناة CBC، ويعرض بالتزامن على منصة «watchit»، إذ يستعرض تسلسل القضية الفلسطينية منذ نشأتها مع بدء ظهور حركة الصهيونية، مع نهايات القرن الـ19 حتى الآن، وذلك على لسان الجد الذي يؤدي دوره الفنان «سامي مغاوري»، وتضمنت أحداث الحلقة الهجوم الإسرائيلي على مصر، وصدور قرار مجلس الأمن رقم 242، الذي تسببت في الاعتراف بالفلسطينيين كلاجئين.

هجوم إسرائيل على مصر

بعد الجهود التي قادتها مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في نهاية الخمسينيات وبداية ستينيات القرن الماضي، لإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية، بدأت إسرائيل تشعر بالتهديد، فلجأت إلى الرئيس الأمريكي وقتها يندون جونسون، الذي كان معروف ميوله الصهيونية، ودعمه لإقامة وطن لليهود في الأراضي الفلسطينية.

وأعطى جونسون مباركته لإسرائيل للهجوم على مصر في 5 يونيو 1976، فيما يُعرف بالتاريخ المصري باسم «النكسة»، الأمر الذي أدي إلى ضرب سلاح الطيران المصري والأردني والسوري على الأرض.

وبسبب هذا الهجوم، اجتمع مجلس الأمن وقتها 11 مرة، للتوصل إلى قرار، لكن سفير الولايات المتحدة عطل جميع الجلسات، حتى تتمكن إسرائيل من تنظيم أمورها، وذلك حتى صدور قرار وقف إطلاق النار.

خديعة قرار 242.. حول الفلسطينيين إلى لاجئين

وذكر الموقع الالكتروني للموسوعة الفلسطينية، أنه بعد قرار وقف إطلاق النار بعده أشهر وتحديدًا 5 من حرب النكسة صدر القرار في نوفمبر 1967، حيث احتلت إسرائيل نحو 70 ألف كيلو متر من الأراضي العربية في عدة دول منها مصر وفلسطين وسوريا.

وعلى الرغم من أن نص القرار يبدو للوهلة الأولى أنه يدعم ويرسي مبادئ السلام العادل في الشرق الأوسط، إلا أنه كان السبب في تشريد الفلسطينيين وتحويلهم إلى لاجئين في بلاد الشتات.

وينص قرار مجلس الأمن، الذي تم إقراره بإجماع جميع الأعضاء، على إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلية بالانسحاب الكامل من جميع الأراضي التي احتلتها عام 1967، حيث اجتاح جيش الاحتلال الضفة الغربية وهضبة الجولان في سوريا، وسيناء في مصر،

وقال نص القرار: «إن المجلس يعرب عن قلقه بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، ويؤكد عدم قبوله بالاستيلاء على أراضي بواسطة الحرب، ويؤكد على أننا بحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل في المنطقة، تستطيع كل دولة أن تعيش فيه بأمن وأمان، وحل مشكلة اللاجئين وإنشاء مناطق منزوعة السلاح».

وطالب المجلس وقتها إسرائيل بإرساء مبدأين هما الانسحاب من الأراضي المحتلة، وانهاء جميع حالات الحرب واحترام سيادة وحدة أراضي كل دولة في المنطقة.

وصدر القرار بخطأ لغوي بسيط، إذ تم إغفال كلمة «كل» من نص القرار، وهو ما استغلته دولة الاحتلال الإسرائيلية، فبدأت في استيطان الأراضي التي احتلها، ورفضت تنفيذ القرار.

وجاء الرد على لسان الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر عندما قال جملته الشهيرة «ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة»، حيث بقيت تلك الأراضي بما فيها سيناء تحت السلطة الإسرائيلية حتى حرب أكتوبر 1973، عندما استرد المصريين أرضهم بالحرب والقوة.