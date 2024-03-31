3 عقوبات صارمة ضد متعاطي المنشطات.. هل يحرم اللاعب من ممارسة كرة القدم؟

في عالم الساحرة المستديرة، وعلى مدار سنوات طويلة، هناك شبحًا مخيفًا يطارد نجوم الملاعب، يهدد مسيرتهم ويعكر صفو إنجازاتهم، يدعى المنشطات، تلك المواد المحظورة التي تُستخدم لتعزيز الأداء الرياضي داخل الملعب بشكل غير قانوني، لذلك يضع الاتحاد الدولي ومنظمة مكافحة المنشطات «wada»، العديد من العقوبات التي تطبق على من يخالف تلك القوانين.. فما هي عقوبات تعاطي المنشطات في ملاعب كرة القدم؟

ماذا ينتظر لاعبي كرة القدم حال ثبوت تعاطيه منشطات؟

وقع العديد من اللاعبين على مدار تاريخ اللعبة في فخ المنشطات، آخرهم بول بوجبا لاعب يوفنتوس، الذي حصل على عقوبة إيقاف لمدة 4 سنوات، بسبب تناول مواد ممنوعة في قوانين الاتحاد الدولي، يبدو أن أمرًا مشابهًا يواجه لاعب مصري بعد تأكيد الإعلامي أحمد شوبير على وجود لاعب يعاني في الوقت الحالي من أزمة منشطات حرمته من المشاركة في معسكر منتخب مصر، لكنه لم يذكر هويته، خاصة أن الأمر لم يثبت بشكل رسمي حتى الآن، قائلًا: «لن أذكر اسمه لكن اللاعب ده عنده مشكلة كبيرة اتمنى تعدي على خير لأنه لاعب كبير».

على مدار السنوات الماضية، أنهت المنشطات مسيرة العديد من اللاعبين، لعل آخرهم بول بوجبا لاعب يوفنتوس، الذي يقضي في الوقت الحالي فترة إيقاف تصل مدتها إلى 4 سنوات بسبب تناول المنشطات، لكن تختلف العقوبات وفقًا للعديد من المعايير ونوع المنشطات وسببها، فبعض الحالات تحصل على إيقاف لأشهر والبعض الآخر قد يواجه خطر حظر ممارسة كرة القدم بشكل كامل.

ما عقوبة تعاطي المنشطات للاعبي كرة القدم؟

وفقًا لقوانين فيفا والمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، في حال ثبوت تعاطي اللاعب المخدارت سيكون معرضًا للإيقاف ومنعه من المشاركة في أي مباراة أو نشاط رياضي طوال فترة العقوبة، والتي قد تصل إلى 4 سنوات، وفي بعض الحالات تتراوح بين 8 سنوات إلى إيقاف مدى الحياة، وذلك يُحدد وفقًا للعينة ونوع المنشطات والسن الخاص باللاعب، إلى جانب عدد مرات حصوله عليه.

تصل العقوبات في بعض الحالات إلى تجريد اللاعب من الألقاب التي حققها أثناء فترة تعاطيه المنشطات، إلى جانب فرض غرامة مالية ضخمة عليه، وجميعها عقوبات تنتظر أي لاعب في حال أن عينة المنشطات التي خضع لها أثناء الكشف الدوري كشفت تناوله لأي من العقاقير غير المصرح بها في ملاعب كرة القدم.