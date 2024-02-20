مفاجأة من كولر لـ رمضان صبحي.. مصير العودة للأهلي

شهدت الفترة الأخيرة الماضية، محاولات بعض المقربين من رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، للعودة إلى القلعة الحمراء من جديد، خلال الميركاتو المقبل، في ظل رغبة اللاعب ارتداء قميص النادي الأهلي من جديد.

وعلم «الوطن سبورت» أن هناك بعض المسئولين البارزين داخل النادي، توسطوا من أجل عودة رمضان صبحي إلا أن مجلس إدارة النادي طلب معرفة رأي الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، قبل اتخاذ أية قرارت، خاصة أن هناك اتجاه سابق في النادي بعدم عودة اللاعب، في ظل تفضيله الانتقال إلى بيراميدز عن الاستمرار داخل جدران القلعة الحمراء.

كولر: «مش عاوز» رمضان صبحي

واقترحت إدارة النادي الأهلي، اسم رمضان صبحي على مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، خلال الفترة الماضية، خاصة أن المدرب طلب التعاقد مع لاعبين في مركز الجناح مع بداية الموسم الجديد؛ نظرا لعدم رغبته في استمرار الثنائي أحمد عبدالقادر وكريستو.

وأكد مصدر - رفض ذكر اسمه - أن كولر رفض التعاقد مع رمضان صبحي؛ لعدة أسباب، جاء أولها عدم مشاركته أساسيًا في صفوف فريقه بيراميدز، وعدم انضمامه إلى صفوف منتخب مصر، بجانب القرار الإداري داخل النادي ضد اللاعب.

وباتت فرص عودة رمضان صبحي إلى الأهلي مستحيلة في الوقت الراهن في ظل رفض كولر التعاقد مع اللاعب بجانب القرار الإداري ضد اللاعب.