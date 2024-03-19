رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

أحمد شوبير: مصطفى يتعرض للظلم بسببي.. وهذا سر ما حدث مع رمضان صبحي

كتب:

شريف سليمان
10:55 م | الثلاثاء 19 مارس 2024
مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي

مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن سبب تصريحه بأن رمضان صبحي لن يلعب إلا للأهلي وهو ما لم يحدث بعدما انتقل اللاعب إلى صفوف نادي بيراميدز، مشددًا على أن ابنه مصطفى حارس مرمى النادي الأهلي يتعرض للظلم بسببه وبسبب مشكلاته: «لو مكانه مستحملش الضغوط التي تعرضت لها، لكن هو هادي وبارد وتخطى عقبات كثيرة، بيصعب عليّ وجول كويس».

سر ما حدث مع رمضان صبحي 

وقال شوبير، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، المذاع على قناتي النهار والمحور: «وقتها، رمضان قالي، لكنه غيّر رأيه بعد كده، أعمله ايه، لكن ما قلته كان حوارا بيني وبينه».

أخبار صحيحة 100%

وتابع الإعلامي الرياضي: «الناس تحكم عليّ من أخباري، انفراداتنا دائمة وكثيرة، فريق عمل البرنامج محترم ويجتهد كثيرا، واخبارنا صحيحة بنسبة 100%، وهو ما يغضب البعض».

اقرأ المزيد:

بعد تألق مصطفى شوبير في قمة الأهلي والزمالك.. ماذا قال عن والديه؟

قلب الأم.. والدة مصطفى شوبير تحتضنه في الملعب بعد فوز الأهلي بلقب كأس مصر

عاجل.. شوبير يزف بشرى لجماهير الأهلي ويكشف موقف مصطفى فتحي مع بيراميدز

عاجل.. كولر يصدم مصطفى شوبير قبل لحظات من مواجهة الوداد

عاجل.. أول تعليق من مصطفى شوبير على تألقه أمام الوداد المغربي

عاجل.. صدمة لـ مصطفى شوبير قبل مواجهة الوداد المغربي.. اعرف التفاصيل

كيف تم تجهيز مصطفى شوبير نفسيا قبل النهائي؟.. طبيب الأهلي السابق يجيب
بقلم شريف سليمان