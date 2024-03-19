أحمد شوبير: مصطفى يتعرض للظلم بسببي.. وهذا سر ما حدث مع رمضان صبحي

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن سبب تصريحه بأن رمضان صبحي لن يلعب إلا للأهلي وهو ما لم يحدث بعدما انتقل اللاعب إلى صفوف نادي بيراميدز، مشددًا على أن ابنه مصطفى حارس مرمى النادي الأهلي يتعرض للظلم بسببه وبسبب مشكلاته: «لو مكانه مستحملش الضغوط التي تعرضت لها، لكن هو هادي وبارد وتخطى عقبات كثيرة، بيصعب عليّ وجول كويس».

سر ما حدث مع رمضان صبحي

وقال شوبير، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، المذاع على قناتي النهار والمحور: «وقتها، رمضان قالي، لكنه غيّر رأيه بعد كده، أعمله ايه، لكن ما قلته كان حوارا بيني وبينه».

أخبار صحيحة 100%

وتابع الإعلامي الرياضي: «الناس تحكم عليّ من أخباري، انفراداتنا دائمة وكثيرة، فريق عمل البرنامج محترم ويجتهد كثيرا، واخبارنا صحيحة بنسبة 100%، وهو ما يغضب البعض».