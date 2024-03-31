تراجع جديد لأسعار الدواجن في الأسواق اليوم.. «الفراخ البيضاء بكام؟»

سجلت أسعار الدواجن اليوم الأحد 31 مارس 2024، تراجعاً ملحوظاً، في عدد كبير من الأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم بالنسبة للمستهلك، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن اليوم

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار الدواجن اليوم في مختلف الأسواق وفقاً لأخر التحديثات المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وبورصة الدواجن.

أسعار الفراخ اليوم

وتراجعت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 31-3-2024، في مصر بقيمة 3 جنيهات، وسجل متوسط سعر الكيلو منها نحو 103 جنيهات للمستهلك، كما تراجعت أسعار الفراخ البلدي اليوم في الأسواق بالنسبة للمستهلك، بقيمة 3 جنيهات، وسجل متوسط سعر الكيلو منها نحو 126 جنيهاً.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأحد 31-3-2024، تراجعاً ملحوظاً في الأسواق والمحلات وبورصة الدواجن، ويتراوح سعر الدواجن البيضاء اليوم ما بين 90 إلى 91 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، كما تراجع سعر كيلو الفراخ الساسو ليتراوح ما بين 98 إلى 101 جنيه، كما يختلف السعر من مكان إلى آخر.