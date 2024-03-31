مسلسل مليحة الحلقة 6.. وجع سيرين بعد عجزها عن تنفيذ وصية والدتها

شهدت الحلقة الماضية من مسلسل مليحة، شعور سيرين خاص أو مليحة بالمرارة الشديدة بسبب عجزها عن تنفيذ وصية والدتها الأخيرة، وهي أن تدفن في أرض وطنها غزة بعد موتها، وأنّها كانت لا تريد أن تدفن في الغربة، إذ عاشت والدتها سنوات طويلة في ليبيا عندما تمّ تهجيرهم من غزة عنوة، وعاشوا سنوات طويلة أغرابًا في الأراضي الليبية، لذلك كانت تحلم بالموت والدفن في أرض غزة.

مسلسل مليحة الحلقة 6..مليحة تعجز عن تنفيذ وصية ولدتها

وجاء هذا الحديث من مليحة أثناء محاولة المقدم أدهم أو دياب طمأنتها على جدها الذي يحصل على الرعاية الطبية في مستشفى مطروح العام، بعد أن أُصيب بإصابات بالغة أثناء عبورهم الحدود المصرية الليبية في طريقهم إلى أرض وطمأنهم فلسطين، إذ سردت مليحة على أدهم قصة استشهاد والدها ووالدتها في أرض ليبيا بسبب الإرهاب وأعمال الشغب الذي شهدته ليبيا في تلك الآونة.

وفاة جد مليحة بعد إصاباته البالغة خلال عبور الحدود

وحكت سيرين للمقدم أدهم بحسرة شديدة: «ما في أحن من عمار، كان أبوي وأخوي وصديقي أيضًا، وكان دايمًا مقويني وكان يحب يحكي معي أوي، دفنته بإيدي هو وأمي».

مآسي مليحة لم تنته، إذ شهدت الحلقة السابقة أيضًا وفاة جدها، مما سبّب صدمة كبيرة لها، لتتواصل الأحداث في مسلسل مليحة الحلقة 6 الليلة.