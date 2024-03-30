دعاء ليلة القدر مكتوب وطويل.. «كلمات تلامس القلب والروح»

دعاء ليلة القدر مكتوب وطويل، من الأدعية التي يرددها المسلمون سواء أثناء قيام الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، بما في ذلك الليالي الوترية أو بالدعاء في الثلث الأخير من الليل، ومناجاة الله سبحانه وتعالى لمغفرة الذنوب والعتق من النيران والفوز بالجنة.

دعاء ليلة القدر مكتوب وطويل

وحول دعاء ليلة القدر مكتوب وطويل، فقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، إنه يمكن للمسلم ترديد صيغ مختلفة من الدعاء ومنها: «رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شىء ومليكه، اغفر لي ذنبي يا رب فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أشهد أن لا إلَله إلا أنت الله أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه اللهم إني أعوذ بك من الحزن والهم وأعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال».

«اللهم إني عبدك وابن عبدك ناصيتي بيدك ماضٍ فيّ حكمك يا رب عدلٌ فيّ قضاؤك، أسالك يا ألله بكل اسم سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القُرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء وذهاب همى. يارب إني أسألك من الخير عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من شر نفسي عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.. اللهم إني أسألك كل خير سألك به عبدك ونبيك محمد وأعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك اللهم إني أسألك الجنة وما يقربني إليها من قول أو عمل وأعوذ بك يا ألله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل، يارب أسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا»

دعاء ليلة القدر مكتوب وطويل

«يا رب إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة وأسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي يا رب اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا».

دعاء للمتوفى في ليلة القدر مستجاب

كما يستحب الدعاء للمتوفي في ليلة القدر لأنها من الليالي التي يستجاب فيها الدعاء، ومن تلك الصيف: «اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم آنس وحدته، وآنسه في وحشته، ومن بعض الأدعية لطلب المغفرة والرحمة للميت منها: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم آنس وحدته، وآنسه في وحشته، وآنسه في غربته».