«الزراعة» توضح علامات نضج محصول القمح.. أهمها صلابة السنبلة

أكّدت وزارة الموارد المائية والري، ضرورة إيقاف ري محصول القمح في الوقت المناسب، والالتزام بالموعد المحدد لذلك، لأن التبكير والتأخير في هذا الأمر يتسبب في خسائر كبيرة في المحصول، لافتة إلى أهمية التعرف على علامات نضج المحصول.

موعد إيقاف ري القمح

,أوضح مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، أنَه يجب إيقاف ري القمح عندما يبدأ حامل السنبلة في تغيير لونه إلى اللون الأصفر، لأنّ ذلك يشير إلى توقف انتقال الغذاء إلى الحبوب، ومرحلة النضج التام للمحصول تتلون خلالها جميع أوراق وسيقان وسنابل القمح باللون الأصفر.

وأضاف المركز، في تقرير له، أنَّه فيما يتعلق بالزراعات المتأخرة فيجب الاهتمام بالرية الأخيرة، مع الاعتبار لحالة هبوب الرياح، لأن هبوب الرياح مع الري يؤدي للرقاد، كما أنَّه يتوجب على المزارع فطام النبات قبل الحصاد بمدة تتراوح بين 15 إلى 20 يومًا في الأرض الطينية ومن 10 إلى 15 يومًا في الأرض الرملية.

علامات نضج القمح

وأشار إلى أن هناك عدة علامات تشير لنضج سنبلة القمح، أهمها صلابة وتماسكها، وصعوبة تشكلها بين الأصابع، كذلك انفصالها بسهولة عن غلافها الخارجي، لافتًا لأهمية الالتزام بموعد حصاد القمح في الوقت المناسب لأن التأخير يؤدي إلى زيادة نسبة جفاف النباتات وتصبح هشة وسهلة الكسر، كما تصبح الحبوب سهلة الانفراط، ووصول النباتات إلى هذه المرحلة يؤدي إلى ارتفاع نسبة الفقد في المحصول، مع أهمية حصاد القمح في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس تجنبًا لفرط الحبة.