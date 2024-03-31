طريقة عمل الكحك بالملبن في البيت.. «مقادير مظبوطة وطعم زي المحلات»

مع اقتراب عيد الفطر المبارك تستعد السيدات وربات البيوت لعمل كحك العيد بدلا من شراء الجاهز، إذ يتسابق البعض خاصة في القرى لعمل كحك العيد الناعم في البيت بالمقادير المختلفة وإضافة السمن البلدي ليعطي طعم ورائحة زمان، لكن بعضهن لا يعرفن طريقة عمل الكحك بالملبن بالمقادير والخطوات في البيت على خطى المحلات.

طريقة عمل الكحك بالملبن

عبير محمود، شيف في أحد مصانع المخبوزات، أوضحت لـ«الوطن»، طريقة عمل الكحك بالملبن بخطوات سهلة وبالمقادير في المنزل: «الكحك لما يتعمل في البيت بيدينا طعم وريحة زمان، خاصة لو جرى إضافة السمن البلدي ليه بتحسي فعلا إنك بتاكلي كحك ناعم وأحسن من بعض المحلات»، وأوضحت طريقة عمل الكحك بالملبن في البيت كالتالي:

عمل الكحك بالملبن.. المقادير

- كيلو دقيق أو كمية منه كما ترغبين.

- كوبان من السمن البلدي المذاب أو السمن العادي.

- 4 ملاعق كبيرة سكر ناعم أو على حسب الرغبة.

- كوب ماء دافئ.

- نصف ملعقة روائح كحك.

- نصف ملعقة صغيرة خميرة فورية.

- 4 ملاعق كبيرة سمسم أو ملبن.

طريقة عمل الكحك بالملبن في البيت

وذكرت الشيف عبير محمود، طريقة عمل الكحك بالملبن وخطواته كالتالي:

- أولى الخطوات هو نخل الدقيق جيدا سواء دقيق فينو أو دقيق قمح.

- تسخين السمن جيدا على النار.

- ضيفي السمسم والملبن، وملعقتان من السكر وروائح الكحك إلى الدقيق.

- قلبي الخليط جيدا أولا.

- ضيفي السمن الساخن إلى الدقيق.

- قلبي جيدا مرة أخرى حتى يتشرب الدقيق للسمن.

- ضيفي الخميرة الفورية وملعقة سكر إلى كوب الماء الدافئ.

- قلبي العجين حتى يهدأ.

- ضيفي الخميرة إلى خليط الدقيق، وقلبي أيضا.

- اتركي العجين حتى يتخمر لمدة نصف ساعة.

- ابدأي في تشكيل العجين على هيئة كرات.

- ابدأي في نقش العجين لعمل الكحك بالملبن.

- ويمكن إضافة الملبن أثناء عمل كرات الكحك.

- بعد الانتهاء من طريقة عمل الكحك بالملبن، رصي الكحك في صنية مدهونة بالقليل من السمن.

- ضعي الكحك في الفرن لمدة 20 إلى 25 دقيقة على نار هادئة.

- يجب أن يأخذ الكحك اللون الذهبي.