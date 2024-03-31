التحالف الوطني يواصل تجهيز وتوزيع وجبات الإفطار على الأسر المستحقة بالمنيا

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تجهيز وتوزيع وجبات الإفطار على الفئات المستحقّة من الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل بقرية أم الساس بمركز بني مزار في المنيا، وذلك ضمن حملة إفطار صائم.

توزيع وجبات ساخنة على مدار شهر رمضان

وأوضح التحالف الوطني، في بيان له، أنّ أمانة المحافظة تستهدف عمل مطبخ وتوزيع وجبات ساخنة لنحو 25 ألف مستهدف بإجمالي تكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه، خلال موسم رمضان 2024.

سلع بأسعار مخفضة

يذكر أنّ أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في محافظة أسيوط، أطلقت مبادرة شهر الخير لبيع اللحوم بأسعار مخفضة بلغ سعر كيلو اللحمة بها 270 جنيها بدلا من 420 جنيها، وذلك في إطار استكمال دعم الفئات المستحقة بالمحافظات.