مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 21.. هل تبتعد مايان السيد عن نور النبوي؟

شهدت الحلقة الـ 20 من مسلسل إمبراطورية ميم تصاعداً في الحديث بين «مادي» مايان السيد و«مروان» نور النبوي، وذلك بعدما شاهدته يجلس مع إحدى الفتيات من زملائه بالجامعة، ويضحك معها، ما جعل نيران الغيرة تشتعل بداخلها.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ21

ومن المقرر أنَّ تكشف الحلقة الـ 21 من مسلسل إمبراطورية ميم عن مصير علاقة «مادي» مايان السيد و«مروان» نور النبوي، وذلك بعدما ذهب إليها «مختار» خالد النبوي والده، وطلب منها الابتعاد عن نجله، وذلك بسبب سلوكه الذي تغير بشكل كبير وملحوظ بعد التعرف عليها والتقرب منها.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم حول أرمل يعيش مع أبنائه الستة وشقيقته في منزل بمنطقة المعادي، ويحاول أبنائه الضغط عليه لبيع المنزل، كما أن الشركة التي تريد شرائه تضغط عليه من جانب آخر من خلال قطع وسائل الاتصالات والإنترنت وقطع المياه، ولكنه متمسك بقراره بعدم البيع لأنه يمتك الكثير من الذكريات داخل هذا المنزل مع زوجته المتوفية ومع أبنائه الستة.