شركة «شعاع» تنجح في تركيب عدادات ذكية لمحاربة سرقة التيار الكهربائي

حققت شركة شعاع للخدمات العامة إنجازاً هاماً في تركيب عدادات إلكترونية ذكية لمواجهة سرقة التيار الكهربائي، وذلك بالتعاون مع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

تجربة ناجحة في قطاع المرج

بدأت شركة شعاع تركيب العدادات الإلكترونية في قطاع المرج كتجربة أولية قبل تعميمها على باقي إدارات الشركة. وقد أثبتت هذه التجربة نجاحها، إذ تمّ تركيب 14 ألف عداد خلال 4 أشهر فقط، مما أدى إلى تحسن نسبة الفقد وانخفاض المتأخرات المالية على المشتركين.

توسيع نطاق التركيب

بدأت شركة شعاع منذ بداية مارس 2024 في تركيب العدادات الإلكترونية في منطقة شبرا الخيمة، وتمّ تركيب ما يقرب من 2000 عداد حتى الآن، ومن المقرر أن يتمّ البدء في تركيب العدادات في إدارات الخانكة والخصوص اعتباراً من أول أبريل 2024.

نظام تسليم وتسلم إلكتروني

وتمّ إنشاء برنامجين إلكترونيين لتسهيل عملية تسليم وتسلم العدادات، الأول مشترك بين شركة شمال القاهرة وشركة شعاع، والثاني يسجل بيانات العداد والصورة قبل وبعد التركيب.

توفير الفنيين المختصين

تستعين شركة شعاع بالفنيين المختصين الذين تمّ تدريبهم على أعلى مستوى من قبل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء. كما توفر شركة شعاع أطقم الحماية والوقاية لضمان سلامتهم وسلامة المشتركين.