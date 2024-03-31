روڤي الشناط عن دورها في مليحة: شعرت أن صوت فلسطين مسموع

نجحت الفنانة ذو الأصول الفلسطينية روڤي الشناط في تقديم شخصية جنين والدة مليحة ضمن أحداث مسلسل مليحة، الذي يتمّ تقديمه في السباق الرمضاني لهذا العام 2024 لدعم القضية الفلسطينية .

روڤي الشناط تكشف كواليس مشاركتها في مسلسل مليحة

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن» تحدثت روڤي الشناط عن مسلسل مليحة فقالت قائلة إنه من أهم الخطوات التي حدثت في حياتها «بتحس إن صريخك واصل ومسموع وأتمنى بجد يكون ليه تأثير كبير على جميع المستويات».

وتابعت روڤي الشناط حديثها عن الشركة المنتجة للعمل فقالت: «أنا فخورة بشركة الإنتاج DS+ بصراحة لأن دي مش أول مرة يقدموا عمل عن فلسطين، أنا قدمت معاهم قبل كدا عمل عن القضية، وعلشان كدا هما فعلا مؤمنين بالقضية ومهمومين بيها مش مجرد عمل فني بيقدموه وخلاص، وطبعا دا تحت قيادة كيان كبير زي المتحدة».

أما عن استعانة مسلسل مليحة بعدد من الفنانين الفلسطينيين والعرب، أوضحت «منتهى المهنية من المخرج أستاذ عمرو عرفة من ناحيتين، أولها وهو إن عندك دايما حاجة تخصك، هو طبعا موضوع القضية ملمس مع كل الناس، وكنا في الكواليس مع تصوير أي مشهد كلنا بننهار في البكاء، ولكن فيه حتة شخصية كدا ملمسة مع الفلسطينيين حتى لو معيشتهاش زيي، بس جدي عاشها وأهلي عاشوها، عندك لينك معاها بشكل أو بآخر، وتاني حاجة إنك هتكون حقيقي جدا في نقل المشاعر، والجزء الثالث كان موضوع اللكنة وإتقانها».