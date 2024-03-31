مواعيد عرض مسلسل مليحة على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة السادسة

يحظى مسلسل مليحة بمتابعة كبيرة من الجمهور، إذ يتناول القضية الفلسطينية بدءا من دخول اليهود الأراضي الفلسطينية عبر السفن إلى الجرائم التي تركب في غزة الآن، ويلسط الضوء على فترة مهمة في المنطقة العربية وهي ثورات الربيع العربي وما أعقبها من أحداث إرهابية وأعمال تخريبية، لذا نستعرض مواعيد عرض مسلسل مليحة على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 6.

مواعيد عرض مسلسل مليحة الحلقة 6

يذاع مسلسل مليحة عبر قناة CBC وقناة ON وقناة الحياة، في مواعيد مختلفة على مدار اليوم، وتأتي مواعيد العرض على النحو التالي:

- يعرض مسلسل مليحة الحلقة 6 على قناة cbc، الساعة 6:5 مساء، والإعادة 9:45 مساء، وتكون قناة cbc أولى القنوات التي تعرض الحلقة الجديدة من المسلسل.

- يعرض مسلسل مليحة الحلقة 6 على قناة الحياة، الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى 8:15 صباحًا، والثانية 5:15 صباحًا.

- يعرض مسلسل مليحة الحلقة 6 على قناة أون، الساعة 11:30 مساءً، والإعادة 8:15 صباحًا.

- يعرض مسلسل مليحة عبر منصة WATCH IT بدءا من 6:05 مساء.

أحدث مسلسل مليحة

تدور أحداث مسلسل مليحة حول القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وتسلط الضوء على التهجير القسري للفلسطينيين، حيث يكون محور الأحداث، الفتاة مليحة التي تم تهجير أسرتها في طفولتها عقب انتفاضة الأقصى الثانية عام 2000، وانتقلت لتعيش في ليبيا، ثم تقرر العودة إلى فلسطين مرة أخرى بعد سنوات تشتد فيها ضراوة الأعمال الإرهابية، وتواجه معاناة جديدة.

ويعد مسلسل مليحة أول عمل درامي في الوطن العربي يناقش القضية الفلسطينية عن قرب، ويرصد معاناة الشعب الفلسطيني، وهو من إخراج شريف عرفة وتأليف رشا الجزار، وبطولة الفنان دياب وميرفت أمين وعلي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي.