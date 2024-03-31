محمد علي رزق يكشف تفاصيل مشاركته في مسلسل صيد العقارب: «كنت خايف»

عبر الفنان محمد علي رزق عن سعادته بالمشاركة في أحداث مسلسل صيد العقارب، والذي يُعرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2024، وكشف عن سعادته بخوضه تجربة جديدة ومختلفة خلال هذا العمل، حيث يقدم شخصية من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتحدث محمد علي رزق في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن تفاصيل قبوله تجسيد شخصية «مصطفى ضرغام»، والتي يقدمها ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب، قائلاً: «أعتبر هذا الدور إلى جانب المسلسل من الأشياء التي نالت إعجابي، لذلك قبلت تقديمه».

شخصية «مصطفى» نالت إعجاب الجمهور

وقال: «سعيد جداً بردود الأفعال التي تلقيتها، كما أن شخصية مصطفى نالت إعجاب الجمهور بشكل فوق المتوقع».

وذكر «رزق»، أنه واجه بعض المخاوف أثناء التصوير «كنت متخوف كثيراً من أن الشخصية لا تنال إعجاب الجمهور، لأن الأدوار المركبة من هذا القبيل يمكن أن تلامس جزءً حساساً يغضب الجمهور».

الدور مختلف عن جميع الأدوار الذي قدمتها

وتابع رزق: «كما أنني كنت متخوف كثيراً لأن الدور جديدا ومختلفا تماماً عن الأدوار الذي قدمتها من قبل، مع إدراكي بأن حكم الجمهور قوي جداً، فكان يتملكني شعور وكأنني أقف أمام الكاميرا لأول مرة».

وأضاف «عند ترشيحي للدور لم أتردد على الإطلاق، لأنني أحب ان أخوض تجارب جديدة ومختلفة، وأقدم أدواراً لم أقدمها من قبل، كما أحب المغامرة طوال الوقت، وإذا لم أجد التنوع في الدراما أقدمه بالمسرح».