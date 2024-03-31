بعد تراجعه.. اعرف سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعًا طفيفًا في بداية تعاملات اليوم الأحد 31-3-2024، إذ سجل في بداية تعاملات الصباح 3085 جنيهًا، تزامنًا مع القضاء على أزمة الدولار في السوق الموازية، ووضع سعر عادل للجنيه المصري، وكذلك تراجع الطلب على الذهب خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ووفق بيانات الأسعار من مؤسسة «جولد بيليون» والشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 3085 جنيهًا للجرام الواحد.

أسعار الذهب اليوم في السوق

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في التعاملات الصباحية نحو 3526 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات نحو 2644 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب اليوم، فسجّل نحو 24 ألفًا و680 جنيهًا، دون سعر المصنعية والضريبة.

وتشهد أسعار الذهب عالميًا في الوقت الحالي ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، إذ سجل سعر الأوقية 2233 دولارًا، إذ ارتفع عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والتي حددت أسعار الفائدة للفترة المقبلة.